Der Rapper Sido musste sich vor dem Amtsgericht Oranienburg verantworten – er war mehrfach zu schnell und ohne Führerschein Auto gefahren. In der Verhandlung kam noch mehr heraus.

Jetzt will er zur Fahrschule

Jetzt will er zur Fahrschule - Noch nie einen Führerschein besessen: Sido nach Raserfahrt zu hoher Geldstrafe verurteilt

Jetzt will er zur Fahrschule - Noch nie einen Führerschein besessen: Sido nach Raserfahrt zu hoher Geldstrafe verurteilt