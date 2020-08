Chemnitz

Eigentlich ist die ganze Ampelanlage überflüssig. Die Kreuzung Dresdner Straße/Palmstraße, vier Spuren in jede Richtung, jede Menge Lichtzeichen für Autofahrer und Fußgänger und Abbieger, ist nicht allzu weit von der Chemnitzer Innenstadt entfernt. Doch während man hier zur Feierabendzeit an der roten Fußgängerampel wartet, fahren gerade mal zwei Autos von links nach rechts.

Es ist seltsam leer, seltsam still in Chemnitz

Kein Einzelfall. Es ist seltsam leer, seltsam still in Chemnitz, und das hat etwas Beklemmendes. Die Stadt Chemnitz in Sachsen, die wie Hannover und Hildesheim und Magdeburg und Nürnberg in die Endrunde um die Bewerbung als europäische Kulturhauptstadt 2025 gekommen ist, erstreckt sich auf einer Fläche von 220 Quadratkilometern. Hannover ist mit 204 Quadratkilometern ein bisschen kleiner. In Hannover leben 535.000 Menschen. In Chemnitz sind es 248.000. Auf der hannoverschen Lister Meile ist an einem gewöhnlichen Wochentag um 23 Uhr mehr los als in der Chemnitzer Innenstadt um 17 Uhr.

Einkaufszentren und Leere: Die Innenstadt von Chemnitz. Quelle: Bert Strebe

Und dann kommt man auf dem Weg von der Kreuzung Dresdner Straße/Palmstraße zum Hauptbahnhof durch die Bazillenröhre. So nennen die Chemnitzer den langgezogenen Fußgängertunnel unter dem Chemnitzer Bahnhof hindurch, in aller Regel vollgepinkelt und vermüllt. Aber jetzt ist die Röhre sauber. Die niederländische Künstlerin Patricia Kaersenhout hat jemandem mit einem Kärcher durch den Tunnel geschickt und danach die Wände violett gestrichen, hat zusätzlich violettes Licht installiert und das Ganze „Aorta“ genannt.

Eine Lebensader

Menschen bleiben stehen. Wundern sich. Sehen sich an. Auf einmal hat die zuvor verwahrloste Röhre etwas Magisches, Meditatives, Träumerisches. Auf einmal ist aus der Ekelunterführung eine Lebensader geworden, und wenn man hindurchwandert, wird man ruhig. Hier ist die Chemnitzer Stille eine schöne Stille.

Über Grenzen hinweg: Deutsch-tschechischer Theaterkurs für Kinder mit Heda Bayer im Schullandheim Chemnitz im Küchwald. Quelle: Bert Strebe

„Endlich trauen sie sich was.“

Heda Bayer sagt, sie möge die Stadt. Heda Bayer stammt aus Šternberk in Tschechien, vor 15 Jahren hat es sie der Liebe wegen nach Chemnitz verschlagen. Was genau mag sie? „Die Möglichkeiten“, sagt sie. Im Moment probt die Leitern eines Off-Theaters mit deutschen und tschechischen Kindern ein Mittelaltertheaterstück ein. Als sie in die Stadt gekommen sei, sei sie noch leerer als heute gewesen, erzählt die 45-Jährige, und die Leute promenierten sonntags auf der Schlossteichinsel, pärchenweise, alle in eine Richtung, beinahe militärisch. Seit 2015, als die Flüchtlinge kamen, ändere sich das langsam, jetzt sehe man auch mal Einheimische, die im Freien grillen.

Aber eigentlich, sagt Heda Bayer, herrsche in Chemnitz eine Kleinstadtmentalität. Als sie von der Kulturhauptstadtbewerbung gehört hat, hat sie gedacht: „Endlich trauen sie sich was.“

Manchmal ist ein bisschen was los: Weinfest vor dem Chemnitzer Doppelrathaus, dem alten (links) und dem neuen. Quelle: Bert Strebe

Wer den Begriff Kulturhauptstadt hört, denkt nicht unbedingt zuerst an Chemnitz. Das Stadtrecht bekam der Ort im 12. Jahrhundert, zunächst gehörte Bergbau zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen, dann die Textilherstellung, dann der Maschinenbau. Chemnitz war reich. Aber im 20. Jahrhundert erlebten die Bürger eine Kette von Verwerfungen und Brüchen, und sie wurden selten um ihre Meinung dazu gebeten.

Kantige Bauten, Prachtstraßen

Im Krieg schwer zerstört, wurde Chemnitz 1953 von der SED in Karl-Marx-Stadt umbenannt. Das Ziel war eine sozialistische Musterstadt mit einer Million sozialistischen Einwohnern inmitten der dazu passendem sozialistischen Großkotzästhetik: Kantige Bauten, Plattenbauhochhäuser, Prachtstraßen für Paraden.

Der 40-Tonner: Ehemalige Chemnitzer SED-Zentrale mit Marx-Kopf. Quelle: Bert Strebe

Und martialische Denkmäler: Der grimmige Karl-Marx-Kopf, der 1971 vor der SED-Zentrale auf ein Podest gestellt wurde und dort (der Bau beheimatet inzwischen das Landesamt für Steuern) immer noch steht, ist 13 Meter hoch und 40 Tonnen schwer. Eine Mahnung, wohin Ideologiebetonierung führt.

Einer Stadt ihren Namen und damit einen wesentlichen Teil ihrer Identität zu nehmen, ist schlimm. Der Bevölkerung mithilfe eines neuen Namens eine Gesinnung zu oktroyieren, ist noch schlimmer. Nach der Wende kam zwar der alte Stadtname zurück. Aber mehr als 20 Prozent der Einwohnerschaft ist abgewandert. Viele Plattenbauten wurden wegen Leerstands abgerissen.

Nur Fassade

Was neu gebaut wurde, waren Ausprägungen einer anderen Ideologie: Einkaufszentren, Einkaufszentren, Einkaufszentren. An einem steht der Name „Sachsen-Allee“. Drinnen gibt es H&M, Deichmann, Media-Markt, Kaufland und so weiter. Das Sächsische ist nur Fassade, wie zuvor der Stadtname Fassade war.

Eine gebrochene Welt: Spruch auf einer Mauer in Chemnitz. Quelle: Bert Strebe

Für die Menschen, die in Chemnitz wohnen, in einer Stadt, in der die Straßen zu breit und zu kalt und zu leer sind, um dort spazieren zu gehen, ist das alles nicht lustig. Wie soll man sich hier außerhalb des eigenen Wohnzimmers zu Hause fühlen? „This world is so broken, I can’t keep my eyes open“, hat jemand an eine verwitterte Betonmauer gesprüht. Die Theaterfrau Heda Bayer sagt, die Stadt müsse an ihrer Selbstliebe arbeiten.

Hetzjagden von Rechtsextremisten

Die Ausschreitungen von 2018, bei denen der Tod eines Deutschen durch eine Messerattacke von Migranten als Anlass für Hetzjagden von Rechtsextremisten auf Leute mit dunkler Hautfarbe herhalten musste, haben das besonders deutlich gemacht. Es ist ein böser Kreislauf: Wer keinen Ort hat, an dem er sich zuhause fühlt, wird unsicher. Wer seiner selbst so unsicher ist, dass er andere herabwürdigen muss, wird klein. Wer spürt, dass er klein ist, wird aggressiv. Und wer andere Menschen angreift, schadet nicht nur ihnen, sondern auch der eigenen Seele und wird innerlich heimatlos.

Bei den Kommunalwahlen 2019 erreichten AfD und die rechte Gruppe Pro Chemnitz zusammen 25,6 Prozent. Chemnitz ist eine geschundene Stadt.

„Demokratie im Mittelpunkt“: Ferenc Csák, Leiter den Kulturbetriebs Chemnitz und Verantwortlicher für die Kulturhauptstadtbewerbung. Quelle: Bert Strebe

Ferenc Csák arbeitet dran, dass sich das ändert. Csák ist in Ungarn geboren und in Berlin aufgewachsen. Er leitet das Chemnitzer Kulturamt, das hier Kulturbetrieb heißt, und verantwortet die Kulturhauptstadtbewerbung. In Chemnitz, sagt er, sei aufgebrochen, was unter der Oberfläche brodelte. „Nun müssen wir lernen, mit diesen Strömungen umzugehen.“ Das heißt? „Wir sind hier“, sagt Csák. „Wir stellen die Demokratie als Wert in den Mittelpunkt.“ Er will die Menschen erreichen, die sich sonst nicht artikulieren.

Zeitplan und Kosten Die Entscheidung, welche deutsche Stadt europäische Kulturhauptstadt 2025 wird, fällt am 28. Oktober. Im Wettbewerb sind außer Hannover und Chemnitz noch Hildesheim, Magdeburg und Nürnberg. Die zweite Kulturhauptstadt 2025 liegt in Slowenien. Hier konkurrieren noch die Städte Ljubljana, Nova Gorica, Piran und Ptuj. Sollte Chemnitz zur Kulturhauptstadt gekürt werden, plant die Stadtmit einem Etat von 91,5 Millionen Euro. Hannover geht von rund 80 Millionen Euro aus. Die Stadt Chemnitz bringt 30,5 Millionen Euro auf, das Umland 6 Millionen. Zum Vergleich: Hannover steuert 18 Millionen Euro bei, von der Region Hannover kommen 7,2 Millionen. Chemnitz kann von Sachen 20 Millionen, Hannover von Niedersachsen 25 Millionen erwarten. Beide Städte bekämen mit dem Titel von der EU-Kommission 15 Millionen und vom Bund 20 Millionen Euro. arn/str

Im Bid-Book, dem Kulturhauptstadtbewerbungspapier, steht, die Stadt wolle „aus den Splittern der Geschichte ein neues Bild der Stadt zusammensetzen“. Chemnitz solle bunt werden (im Sinne von farbig, aber auch im Sinne von bunt statt braun). Dazu gehört, nach den Potenzialen zu suchen, das Leben in der Stadt Chemnitz am Fluss Chemnitz etwa, dazu gehört soziokulturelle Basisarbeit in den Stadtteilen. Miteinander. Partys für die Lebensfreude. Csák sagt: „ Kulturhauptstadt heißt nicht Kunsthauptstadt.“

Skoda im Schlossteich: Roman Signers schwimmende Skulptur „Versinken“. Quelle: Bert Strebe

Kunst darf helfen

Aber die Kunst darf helfen. Im Moment laufen die „Gegenwarten“, ein Kunstprojekt der Kunstsammlungen Chemnitz, kuratiert von Sarah Sigmund und Florian Matzner. Die violett leuchtende „Aorta“-Röhre von Patricia Kaersenhout gehört dazu. Oder der Skoda, den der 82-jährige Schweizer Künstler Roman Signer so im Schlossteich versenkt hat, dass er noch ein bisschen rausguckt, ein Fanal, dass wir nicht weiterleben werden, wenn wir weiterleben, wie wir leben.

Bunt statt braun: Die „Legotreppe“, wie sie der Volksmund nennt, angemalt vom Kollektivs „Buntmacher*innen“, zu denen Anett Linke und Mike Tasche gehören. Quelle: Bert Strebe

„Wir brauchen wieder eine Stadtgemeinschaft“

Von der Augustusburger Straße führt ein Treppe hoch zum Stadtteil Sonnenberg. Früher wirkten die Stufen fade, jetzt sind sie so bunt, als wären sie aus Legosteinen zusammengesetzt. Angemalt – mit Unterstützung der Stadt, als Vorprojekt zur Kulturhauptstadt – wurde die Treppe von den „Buntmacher*innen“. Die Truppe heißt nicht so, weil sie die Stadt anpinselt, sondern weil sie dem Grau der Gegenwart eine vielfarbige Gesprächskultur entgegensetzen will. „Wir haben Treffen für Bürger bei Kaffee und Kuchen organisiert, Kinoabende“, erzählt Buntmacherin Anett Linke. Begonnen haben sie damit nach 2018. Weil die verschiedenen Seiten sich nur noch anschrien. Und weil das aufhören musste.

Anett Linke sagt: „Wir brauchen wieder eine Stadtgemeinschaft.“

