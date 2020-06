Wiederaufbau - Star-Architekt Libeskind will Neubau an der Garnisonkirche in Potsdam entwerfen

Ein Durchbruch im Streit um die Garnisonkirche in Potsdam steht bevor. Die Stiftung für Wiederaufbau setzt sich öffentlich für einen architektonischen Bruch unter Einbeziehung des Rechenzentrums ein – und der New Yorker Architekt Daniel Libeskind will zur Neugestaltung beitragen.