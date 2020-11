Studie: Jeder zehnte Ostdeutsche hat ein rechtsextremes Weltbild

Leipzig

Etwa jeder zehnte Bürger in Ostdeutschland hat ein Weltbild, das als gefestigt rechtsextrem gesehen werden kann. Sie befürworten rechte Diktaturen, sind antisemitisch, verharmlosen den Nationalsozialismus, glauben an Sozialdarwinismus, sind ausländerfeindlich und übersteigert nationalistisch (Chauvinismus). Das geht aus den aktuellen Ergebnissen einer repräsentativen Langzeitstudie der Universität Leipzig hervor. Während die Forscher sonst in der Republik eher rückläufige Tendenzen beobachteten, nimmt das Problem im Osten weiter zu. Als Türöffner in die Szene fungierten dabei zunehmend auch Verschwörungsmythen, „die oft genug einen kaum noch kaschierten Antisemitismus verraten“, heißt es in der Studie.

Seit 2002 untersucht ein Team um die beiden Leipziger Uni-Professoren Elmar Brähler und Oliver Decker die Verbreitung rechtsextremer Einstellungen in unserer Gesellschaft. Anfänglich unter dem Titel „Leipziger Mitte-Studie“ veröffentlicht, firmiert die Untersuchung nun unter dem Titel „Autoritäre Dynamiken“. Die ließen sich nicht nur an den politischen Rändern, sondern eben auch in der Mitte der Gesellschaft finden. Für die aktuellen Ergebnisse wurden zwischen Mai und Juni 2020 landesweit mehr als 2500 Interviews mit Bundesbürgern in allen Altersgruppen geführt, die per repräsentativer Stichprobe ausgewählt worden waren.

Jeder vierte Ostdeutsche ist ausländerfeindlich

Die gute Nachricht: Die zuletzt bis weit in alle Gesellschaftsteile hineinragende Ausländerfeindlichkeit habe aktuell leicht abgenommen, heißt es. Im Osten seien inzwischen „nur noch“ 27,8 Prozent der Bürger ausländerfeindlich eingestellt – knapp drei Prozent weniger als vor zwei Jahren. Im Westen sank die Ablehnung gegenüber Migranten von 21,5 auf 13,7 Prozent.

Auch Antisemitismus und Islamfeindlichkeit seien leicht rückläufig. „Aber wir dürfen uns nichts vormachen, wir verzeichnen bei manchen Fragestellungen weiterhin ein erschreckend hohes Niveau an Zustimmung“, so Studienleiter Brähler. Im Osten sind laut Studie beispielsweise 43,5 Prozent der Befragten der Meinung, der Einfluss der Juden sei auch heute noch zu groß. Im Westen denken dies zehn Prozent weniger. Antisemitismus finde dabei „auch neue Ausdrucksformen in Verschwörungsmythen, der Antifeminismus wird zu einer weiteren Brückenideologie antimoderner Bewegungen und viele Menschen sind inzwischen für Muslimfeindschaft und Antiziganismus empfänglich“, heißt es in der Studie.

Zudem beobachteten die Forscher nicht nur eine Verfestigung neonazistischer Ideologien – wie in der Befürwortung rechter Diktaturen – sondern auch eine „Radikalisierung und Enthemmung unter extremen Rechten“. Fast die Hälfte derer, die ein solches Weltbild pflegen, befürworten Gewalt durch andere, und jeder Vierte in dieser Gruppe sei auch bereit, selbst Gewalt auszuüben.

Insbesondere die 14- bis 30-jährigen Ostdeutschen unterstützten häufiger die Idee einer rechtsautoritäre Diktatur. „Da dies die Nachwende-Generationen sind, ist diese Überzeugung also keine Folge eigener Erfahrungen in der DDR, wie oft angenommen wird“, so die Forscher. Chauvinismus (übersteigerter Nationalismus) und Ausländerfeindlichkeit seien im Osten dagegen vor allem in der mittleren Altersgruppe (31 bis 60 Jahre) zu finden.

Corona-Proteste zeigen autoritäre Einstellungen

Wie sehr autoritäre und extremistische Einstellungen auch in der Mitte der Gesellschaft eine Rolle spielen, zeige sich aktuell auch an den Corona-Protesten. „Die Krux an den Hygiene-Demonstrationen ist nicht die Kritik einer Instrumentalisierung der Krise. Vielmehr sehen die Demonstrierenden verschiedenste geheime Organisationen am Werk, die aus dem Hintergrund das Geschehen lenken würden“, analysieren die Wissenschaftler.

Manche der Teilnehmer glaubten an einen geplanten „Bevölkerungsaustausch“, andere machten „Pharmalobby“ oder „jüdische Milliardäre“ für die Pandemie verantwortlich. „Dies legt frei, was sich in jeder Erhebungswelle unserer Studie gezeigt hat: wie weitverbreitet die antidemokratische Orientierung in der Gesellschaft ist, auch wenn die Menschen keiner rechtsextremen Partei oder Organisation angehören“, schreiben die Forscher.

Generell ist auch hier der Osten des Landes stärker betroffen. So sind den Ergebnissen der aktuellen Befragung zufolge 51,4 Prozent der Ostdeutschen für Verschwörungsmythen empfänglich, während es im Westen nur 35,2 Prozent sind. In der Studie vor acht Jahren lag der Wert im Osten noch höher, in der Zwischenzeit waren die Zahlen auch dort auf etwa ein Drittel abgesunken.

