Transsexualität: Wie Brandenburgerin Marie zu Christian wurde

Treuenbrietzen

Untersuchungen, Gutachten, Anhörungen, Medikamente, Operationen: Es ist ein langer, beschwerlicher Weg, aber für den Treuenbrietzener Christian Stolze der Weg in ein neues Leben als Mann. In einem Internetblog und den sozialen Medien nimmt er die Öffentlichkeit mit, auch um mit Vorurteilen aufzuräumen, anderen Transsexuellen Mut zu machen und der Diskriminierung entgegen zu stehen. Immer an seiner Seite Freundin Jamie, Mutter Vivien, Vater Hans-Jörg, Schwester Charlotte sowie die Brüder Johannes und Ruben.

„Mein erster Termin beim Psychologen. Die Aufregung steigt auf dem Weg zur Praxis. Viele Fragen kreisen in meinem Kopf, denn bis jetzt weiß ich noch nicht, was mich erwartet“, so zitiert Christian Alexander Stolze aus dem Treuenbrietzener Ortsteil Rietz seine Gedanken, die den Startpunkt seiner körperlichen Verwandlung markierten. Heute, gut 1,5 Jahre später, hat der 30-Jährige schon einige Eingriffe auf dem Weg von Marie zu Christian hinter sich gebracht. Vor seiner Freundin Jamie hat er sich erst zwei Wochen nachdem sie in Paar wurden geoutet. Und sie hat beschlossen, ihn zu begleiten.

Zur Galerie Ein transsexueller Treuenbrietzener schreibt einen Internet-Blog über seine körperlichen Veränderungen.

„Angefangen hat es eigentlich schon im Kindesalter“, erinnert sich der junge Mann. Eine Szene ist ihm dabei besonders im Gedächtnis geblieben. Ein Bad mit seinem Vater in der heimischen Wanne, nach welchem er seiner Mutter offenbarte, dass er, wenn er groß ist, auch gern einen Penis hätte. Als die Pubertät einsetzte, verstärkte sich das Gefühl, im falschen Körper zu leben. Doch erst vor einigen Jahren und nachdem er sich intensiv mit dem Thema befasst hatte, fasste er den Mut, sich zu outen.

Applaus und viele Fragezeichen

Ein Blog beschreibt Stolzes Lebensweg im Internet. Für ihn eine Möglichkeit, seine eigene Entwicklung zu dokumentieren und mit anderen zu teilen. November 2020: Outing bei den Kameraden der Treuenbrietzener Feuerwehr. Christians große Leidenschaft und Traumberuf zugleich. Für seine Offenheit erntet er Applaus, aber viele Fragezeichen füllen im Anschluss den Raum.

Kurz darauf starten die Voruntersuchungen für die Hormonbehandlung. Und schließlich die Therapie. „Also verschrieb mir der Arzt eine dreimonatige Dosis Testo-Gel und eine Spritze welche die Perioden aussetzen soll, denn für jemanden wie mich ist es die Hölle die Periode zu bekommen.“ Die Blogeinträge lassen mitfühlen, teils schmerzverzerrt das Gesicht verziehen, sind aber immer nah an der Realität, wie sie der 30-Jährige aktuell erlebt. Monatliche Stimm-Updates lassen hören, die Behandlung mit Testosteron zeigen erste Erfolge. Die Stimme ist dunkler, hat bassige Züge bekommen.

Christian Stolze dokumentiert die Wunden nach der Mastektomie. Quelle: privat

„Ja richtig, der lang ersehnte Brief ist endlich angekommen. Das bedeutet durch den Beschluss vom 04. Mai 2020 gilt mein Name Christian Alexander Stolze als rechtskräftig“, ein weiterer Schritt hin zu seinem neuen Leben. Nun können nach der Geburtsurkunde auch alle weiteren Personaldokumente neu ausgestellt werden. Auf dem Papier ist Marie passé.

Transsexualität Transsexualität bezeichnet das Phänomen, dass jemand sich im Gegensatz zu den körperlich angeborenen Geschlechtsmerkmalen dem anderen Geschlecht zugehörig fühlt. Im Kern geht es um das Überschreiten von Geschlechtergrenzen. Frauen erleben sich als Männer, oder im umgekehrten Fall, Männer als Frauen. Transsexuelle haben oft den Wunsch, sich sowohl in körperlicher, als auch rechtlicher und sozialer Hinsicht den Geschlechterwechsel zu vollziehen. Sie fühlen sich wie in einem falschen Körper gefangen. Und dies wirkt sich als Krankheitsbild auch auf die Psyche aus.

„Auch wenn ich es mir oft genug vorgestellt hatte, wie es sein würde so ohne Brust, konnte ich mir in den Vorstellungen nie ausmalen wie es jetzt dann wirklich war. Dieses Gefühl war einfach unbeschreiblich und ich konnte es kaum erwarten das komplette Ergebnis zu sehen aber darauf musste ich noch warten“, postet Stolze nach der überstandenen Mastektomie. Diese liegt nun gut vier Monate zurück.

Thema Transsexualität und Diskriminierung

So selbstbewusst, wie Stolze seinen Lebensweg beschreibt, konnte er nicht immer mit Anfeindungen umgehen. „Leider müssen wir im Alltag sehr oft Sprüche wegstecken, die oft unter der Gürtellinie sind. Grade am Anfang meines Weges stieß ich an einigen Stellen auf Ablehnung. Auf diesem Weg muss man sich leider ein dickes Fell anlegen. Und nicht jedem gelingt das“, lässt er seine Leser wissen.

Ziel seiner Internetseite ist es auch, mehr Sichtbarkeit und Offenheit zum Thema Transsexualität zu schaffen und vor allem gegen Diskriminierung zu wirken. „Außerdem möchte ich anderen transsexuellen Menschen auf ihrem Weg helfen, indem sie meine eigenen Erfahrungen lesen können.“ Viele jener, die in zu Schulzeiten ausgegrenzt haben, verfolgen heute sehr intensiv seinen Blog.

Neben Freundin Jamie ist vor allem seine Familie eine große Stütze auf seinem Weg. Quelle: privat

Dass ihr Kind seinen Weg so bestimmt geht, macht die Eltern stolz, die Gedanken sind aber auch von Sorgen rund um die Eingriffe, die Christian noch bevor stehen, geprägt. „Ich bin stolz darauf, zu sehen, wie standfest, wie sicher er ist, die Meinung, die Einstellung die er dazu hat, bis zum Ende durchzuziehen“, sagt Vater Hans-Jörg.

Die sexuelle Beziehung zu Jamie hat sich indes durch die erste OP nicht verändert. „Es ist eher so, dass ich lieber gebe als nehme und das wird wohl auch so bleiben, bis alle OPS gemacht worden sind“, sagt Stolze. Im August sind beide zwei Jahre ein Paar und meistern den Weg gemeinsam.

Nächste OP folgt im Juni

„Am 11. März hatte ich mein Vorgespräch für die Entfernung der Gebärmutter und Eierstöcke in Berlin. Diese OP ist die Operation, bei der ich am meisten nachgedacht habe“, sagt Stolze. Denn: diese Operation kann nicht rückgängig gemacht werden. „Aber am meisten beschäftigt mich der Fakt, dass ich nach dieser Operation zeugungsunfähig bin“, gibt Stolze erneut intime Einblicke in seine Gefühlswelt. Voraussichtlich im Juni wird der Treuenbrietzener wieder in Vollnarkose liegen und kommt seinem Ziel wieder ein Stück näher.

Christian Stolze ist in seiner Freizeit bei der Freiwilligen Feuerwehr in Treuenbrietzen aktiv. Quelle: privat

Und auch eine zweite OP ist, je nachdem, wie der Eingriff im Juni verläuft, im September geplant. Hier wird unter anderem die Harnröhre verlängert. Gleich im neuen Jahr 2022 startet der Penoidaufbau. Dazu gehören Eichelformung, Hoden- und Erektionsprothese. Letztere muss, je nach Nutzung alle fünf bis zehn Jahre ausgetauscht werden. Und auch das Testosteron wird ihn sein Leben lang begleiten. „Dadurch, dass ich dann keine Eierstöcke mehr habe, kann der Körper nicht mehr ausreichend Hormone produzieren. Deshalb muss ich sie von außen zuführen“, erklärt der 30-Jährige. Anderenfalls würde sein Körper krank werden und auch eine Todesfolge ist nicht ausgeschlossen. Den Blog im Internet will Christian auch neben seiner aktuellen Ausbildung zum Berufskraftfahrer weiter stemmen, bis er am Ziel angekommen ist. Wer mehr erfahren möchte findet die Webseite unter der Adresse www.stolzechristian.wixsite.com.

Von Natalie Preißler