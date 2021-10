Dreispurige Autobahnen werden oft von Schleichern in der mittleren Spur blockiert. Mit welchem Bußgeld werden solche Verstöße geahndet? Und wie sollten andere Autofahrer damit umgehen? Brandenburgs oberste Verkehrspolizistin erklärt das Phänomen – und was genau erlaubt ist und was nicht.