Der Schnelltriebwagen VT 18.16 galt als ICE des Osten. Eine Gesellschaft will den Zug der DDR-Reichsbahn wieder auf die Reise schicken. Dank einer üppigen Förderung aus Berlin könnte es schon bald soweit sein.

Aktuell steht der Zug in einer Halle an der Zwickauer Straße in Dresden. Quelle: Archiv/Anja Schneider