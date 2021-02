Dresden

Es ist eine Frage, die sich sonst vor allem Kinderbuchautoren und nicht Kriminalisten stellen: Was würden Hunde sagen, wenn sie sprechen könnten? In diesem Fall dürften sich auch Ermittler der Dresdner Staatsanwaltschaft und Polizei genau das fragen, allerdings mit sehr ernstem Hintergrund: Was würden die zwei Welpen berichten, die sie vor Kurzem im Tierheim Dresden untergebracht haben? Würden sie von ihrer Geburt in Rumänien berichten, der viel zu frühen Trennung von ihrer Mutter, der Schmuggelfahrt über mehrere Landesgrenzen nach Deutschland? Den Dresdner Ermittlern ist offenbar ein Schlag gegen eine kriminelle Szene gelungen, die oft im Dunkeln liegt: Welpenschmuggel.

Im konkreten Fall wird gegen zwei 34 und 48 Jahre alte Rumänen und eine 41-jährige Deutsche ermittelt. Gemeinsam sollen sie in mindestens 47 Fällen seit 2019 Welpen, insbesondere Golden Retriever, aber auch Cocker Spaniel und Lagotto Romagnolo, illegal aus Rumänien und anderen osteuropäischen Ländern nach Deutschland gebracht haben. Hier sollten die jungen Hunde mit größtmöglichen Gewinn verkauft werden.

49 illegal nach Deutschland gebrachte Welpen wurden 2020 entdeckt

Wie groß das Geschäft mit illegal nach Deutschland gebrachten Welpen ist, lässt sich kaum einschätzen. Immer wieder fallen Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel offenbar geschmuggelte junge Rassehunde bei Kontrollen im Grenzbereich in die Hände. 20 bis 30 Welpen seien es jeweils in den letzten Jahren gewesen, zumeist aus osteuropäischen Ländern eingeschleust, sagt Bundespolizeisprecher Martin Ebermann. 2020 stellt vor diesem Hintergrund eine Ausnahme dar: Da waren es 49 Welpen, die meist zu jung sowie ohne die nötigen Impfungen und Papiere über die Grenze gebracht worden waren. So scheint es in diesem Jahr weiterzugehen: Bis Ende Januar dieses Jahres waren es bereits sechs Welpen.

Wobei sich nicht sicher sagen lässt, ob dieser Anstieg einen Trend abbildet. Denn die Kontrollen im grenznahen Raum seien „nicht auf das Aufspüren von illegalen Tiertransporten oder Welpenhandel ausgelegt“, wie es Martin Ebermann beschreibt. Es handelt sich bei ertappten Welpenschmugglern eher um „Beifang“, wobei die Kontrolldichte bei 121 Kilometer Grenzlänge im Zuständigkeitsbereich der Inspektion Berggießhübel ohnehin nicht sonderlich hoch ist.

Kontrollnetz an tschechischer Grenze ist eher großmaschig

Die Schmuggler wissen offenbar um das großmaschige Kontrollnetz an der EU-Binnengrenze. Sie führen die Tiere jedenfalls zumeist in Kartons oder Boxen hockend mehr oder weniger offen im Auto mit, sagt Bundespolizist Martin Ebermann. Dass die Welpen im Fahrzeug versteckt würden, sei den Beamten jedenfalls noch nicht untergekommen.

Meist werden die illegalen Tiertransporte auf der Autobahn 17 zwischen der tschechischen Grenze und Dresden entdeckt, auf die die Bundespolizei ihre Aufmerksamkeit konzentriert. Sind Welpen mit im Auto, überprüfen die Bundesbeamten routinemäßig, ob ein gültiger EU-Heimtierausweis und eine Mikrochip-Kennzeichnung für die Hundejungen vorliegt, ob die Tiere eine mindestens drei Wochen alte Tollwutimpfung haben und älter als 15 Wochen sind. „Bei einem Verstoß nehmen wir Kontakt mit dem zuständigen Veterinäramt auf und stellen die Tiere in Amtshilfe sicher“, sagt Martin Ebermann. Die Tiere würden dann zur weiteren Versorgung an ein Tierheim übergeben.

Schmuggler sollen Käufer über die Herkunft der Tiere belogen haben

An die Hintermänner des illegalen Tierhandels kommt man auf diese Weise freilich kaum. Dafür braucht es Hinweise auf die Tierhändler – Tipps aus der Szene. Das ist beim Drogenhandel auch nicht anders: Solange Dealer und Rauschgiftkonsumenten sich einig sind, herrscht Stillschweigen über die illegalen Deals, haben es die Ermittler schwer, wenn nicht Kommissar Zufall hilft. Wenn nichts auf Züchter und Händler der Hundewelpen hinweist und auch Schmuggler und Abnehmer nichts dazu sagen, endet die Polizeiarbeit bei der Abgabe der Hunde ans Tierheim.

Das macht den Fall des mutmaßlichen Schmugglertrios so wertvoll. Staatsanwälte und Polizei ermitteln gegen die zwei Männer und die Frau unter anderem wegen gewerbsmäßigen Betrugs. Käufer haben sie angezeigt, weil sie wohl nicht wussten, dass ihnen Rassehunde zweifelhafter Herkunft verkauft wurden. Händler und Käufer waren sich einmal nicht einig.

Täter verlangen mehrere Tausend Euro für die viel zu jungen Welpen

Die Arbeit der Ermittler in Dresden zeigt, wie schmutzig das Geschäft mit den geschmuggelten Rassehunden ist – und wie dabei Leid und gar der Tod der Welpen in Kauf genommen wird. Die Beschuldigten sollen nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei Welpen wiederholt zu früh vom Muttertier weggenommen und ungeimpft nach Deutschland gebracht haben. Anschließend sollen sie die jungen Rassehunde mit falschen Angaben in Tierpässen überwiegend in Dresden, aber auch in Hamburg und auf der Insel Rügen für Preise zwischen 1500 und 2500 Euro verkauft haben. Dabei sollen sie häufig über die Herkunft der Tiere gelogen haben. In mindestens drei Fällen sollen die Welpen aufgrund verschwiegener oder nicht erkannter Vorerkrankungen kurz nach dem Verkauf verstorben sein.

Und das alles offenbar aus Profitgier. Die Staatsanwaltschaft Dresden geht davon aus, dass der angerichtete Gesamtschaden mindestens 100 000 Euro beträgt. Die Tierschieber sollen sich dadurch „einen gehobenen Lebensstil“ geleistet haben. Das zeigen die bisherigen Ermittlungen. Bei Durchsuchungen einer Ferienwohnung in Laußnitz in Sachsen und eine Wohnung in Altenfähr auf der Insel Rügen, die dem Trio gehören, fanden die Kriminalisten unter anderem 10 000 Euro Bargeld und zwei „hochwertige“ Autos, mit denen die Welpen transportiert worden sein sollen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Dresden mitteilen. Außerdem stellten die Beamten Geschäftsunterlagen und zwei Handys sicher – und retteten die zwei Welpen.

Ausmaß des Welpenschmuggels ist unbekannt

Damit sind die Ermittlungen noch längst nicht abgeschlossen. Die Kriminalisten stehen vor einem Berg von Arbeit. Dabei soll unter anderem geprüft werden, „ob die Beschuldigten noch für weitere, bisher nicht bekannte illegale Verkäufe von Welpen verantwortlich sind“, wie es heißt. Der Ausmaß des illegalen Tierhandels ist noch unbekannt.

Wie viele junge Rassehunde teilen das Schicksal der zwei Neuzugänge im Tierheim? Darauf kann keiner eine Auskunft geben. Immerhin eine tröstende Gewissheit haben die Ermittler: „Die beiden Welpen sind wohlauf und fühlen sich im Tierheim Dresden wohl“, sagen sie.

Von Uwe Hofmann