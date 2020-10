Volker Wiedersberg ist Vorsitzender einer Brandenburger Gemeindevertretung. Der Mann, der in Mecklenburg-Vorpommern geboren wurde, hat eine bewegte Wendegeschichte, die in seiner jetzigen Heimat nicht viele kennen. Vor 31 Jahren saß er in Stasi-Haft. Wochen später traf er seinen Vernehmer in der Kantine wieder.