Wie das Unternehmen „Watttron“ die Maggi-Tüte umweltfreundlicher macht

Freital

Wenn Marcus Stein einen wenige Gramm schweren Joghurtbecher in der Hand hält, denkt er nicht selten an eine Million Tonnen Kunststoff. So viel, ist er sicher, könnte allein in Europa jedes Jahr bei der Verpackung der Milchspeise eingespart werden, wenn man die Technologie des Freitaler Start-ups Watttron (Sachsen) nutzt – jener Firma, deren Chef er ist und die er vor sechs Jahren mit gegründet hat.

An der TU Dresden und am Fraunhofer-Institut für Verarbeitungsmaschinen und Verpackungstechnik war das Gründerteam von Watttron, das noch heute die Geschäftsleitung bildet, auf eine im wahrsten Sinne des Wortes heiße Sache gestoßen: Erwärmt man nicht mehr wie bisher Plastikfolie großflächig und drückt sie dann mit einem Stempel in die gewünschte Form, kann man viel Material sparen. Die Idee: Man müsste es möglich machen, jede einzelne Stelle des Kunststoffs – je nach gewünschter Becherform – auf eine ganz bestimmte Temperatur vorzuwärmen. Da das Material sich bei unterschiedlichen Temperaturen unterschiedlich leicht verformen lässt, reicht im besten Fall ein Pressluftstoß und es nimmt die vorgesehene Gestalt an. Der Vorteil gegenüber dem Stempel-Verfahren: Es sind gleichmäßigere und damit insgesamt dünnere Wandstärken möglich. Und es spart zudem Strom.

Watttron-Technik spart Material und Strom und ermöglicht das Recycling

Das Verfahren ist längst patentiert und auf dem Markt. Die Freitaler haben viele Verpackungsmaschinen mit ihren Heizmodulen aus Keramik ausgerüstet, die – wie ein Flachbildschirm verschiedene Farben – an ihren „Bildpunkten“ verschiedene Temperaturen erzeugen. Dabei sind sie zu Verpackungsspezialisten geworden. Weniger Material- und Energieeinsatz löst aber ein Problem nicht: Viele Verpackungen aus Kunststoff sind nur schwer oder gar nicht recycelbar. Auch hier setzt Watttron inzwischen an.

In der Lebensmittelindustrie und der Pharmazie, wo die Freitaler besonders viele Kunden haben, dürfen manchmal Inhaltsstoffe nicht direkt mit dem Kunststoff in Berührung kommen. Der wird deshalb mit verschiedenen Materialien beschichtet. Es entstehen so genannte Verbundstoffe, die oft nicht recycelbar sind. „Die Politik gibt vor, wieviel Prozent dieser Fremdstoffe beim Recycling noch akzeptabel sind“, erläutert Marcus Stein. Der Kompromiss, um diesen Wert einzuhalten, sei dann oft dickerer Kunststoff, also mehr Materialeinsatz als eigentlich nötig.

Verzicht auf Verbundstoffe beim Versiegeln von Verpackungen

Auch beim Verschließen von Verpackungen kommen die problematischen Verbundmaterialien zum Einsatz, weil der reine Kunststoff den Inhalt oft nur dann wirklich fest versiegelt, wenn er mit sehr exakter Temperatur über die gesamte Fläche verschweißt wird. Ein Schwachpunkt herkömmlicher Technologien – und die Stärke jener von Watttron, denn wer punktgenau unterschiedliche Temperaturen erzeugen kann, kann auch jeden Punkt der Matrix gezielt mit derselben Temperatur ansteuern.

In Freital entwickelte Technik ermöglicht es einigen Kunden bereits, auf Verbundstoffe beim Versiegeln zu verzichten und sorgt so dafür, dass zum Beispiel Suppentüten von Maggi am Ende nicht doch in der Müllverbrennung landen, wie zurzeit noch weit über ein Drittel der Verpackungen, die wir in die gelbe Tonne werfen. Dasselbe gilt für Verschlüsse von „Quetschies“ – Softdrinks, die vor allem in Frankreich beliebt, aber auch in deutschen Supermarktregalen zu finden sind.

Um undicht versiegelte Verpackungen schnell zu entdecken und damit Müll zu minimieren, hat Watttron zudem eine elektronische Qualitätskontrolle entwickelt, die Probleme während der laufenden Produktion erkennt.

„Wir müssen an die ganz großen Konzerne ran“

Den Freitalern reicht es nicht, kleine Brötchen zu backen. „Wenn wir wirklich etwas bewegen wollen“, sagt Marcus Stein, „dann müssen wir an die ganz großen Konzerne ran.“ Er nennt das „Impact“. Seit Jahresanfang hat Watttron deshalb auch eine Vertriebstochter in Chicago in den USA. Dienstreisen zu den Geschäftspartnern in Frankreich, der Schweiz, Österreich und im Westen Deutschlands gehen mindestens über ein paar Hundert Kilometer, denn vor der eigenen Haustür sieht es noch mau aus. Aber das soll sich ändern. Auch in Sachsen und angrenzenden Bundesländern, sagt Marcus Stein, bahnen sich Kooperationen an.

Die reichlich 60 Beschäftigten in Freital – doppelt so viele, wie ursprünglich für fünf Jahre nach der Gründung geplant – passen modular aufgebaute Heizelemente an die unterschiedlichen Produktionsstrecken von immer mehr Verpackungsfirmen an. Deshalb arbeitet ein Drittel von ihnen in der Entwicklung, nur die Hälfte in der reinen Produktion und der Rest in der Verwaltung, die auch mit den ehrgeizigen Wachstumszielen mithalten muss: Für das Jahr 2026 plant Watttron mit 250 Beschäftigten und einem Jahresumsatz im dreistelligen Millionenbereich. Das dafür notwendige Kapital kommt von finanzkräftigen Investoren, zu denen auch die BMW-Erbin Susanne Klatten gehört.

Auch privat haben die Gründer großes Interesse an Nachhaltigkeit

Das Freitaler Unternehmen hat für seine umweltfreundlichen Innovationen mehrere Auszeichnungen erhalten, sieht sich zuweilen aber auch mit Vorhaltungen konfrontiert, man helfe der Verpackungsindustrie beim Überleben, die oft in der Kritik steht wegen der Menge an Plastikmüll, die sie direkt oder indirekt erzeugt. Doch die Watttron-Gründer haben nicht nur berufliches Interesse am Thema Nachhaltigkeit.

Privat hat Mitgründerin Michaela Wachtel, bei Watttron für das Tagesgeschäft und den Kundenservice zuständig, ein Leben ohne Auto getestet und festgestellt, dass das für eine Familie mit drei kleinen Kindern gar nicht so einfach ist. Sie hat sich am Ende dafür entschieden, nicht komplett aufs Auto zu verzichten, aber Fahrten damit so weit wie möglich einzuschränken. Die radikalen Lösungen hält sie auch mit Blick auf die Verpackungen nicht für zielführend. „Der Plastikmüll wirft sich ja nicht selbst auf die Straße oder ins Meer“, gibt sie in der Anmoderation für eine Podcast-Reihe, zu bedenken, mit der Watttron potenzielle Beschäftigte und Kunden ansprechen und mit ihnen sowie Vertretern von Branchenriesen wie Nestle auch diese Themen erörtern möchte.

Auch Marcus Stein wirbt für eine differenzierte Betrachtung: Gerade bei Lebensmitteln und in der Pharmazie, wo es oft um sterile Verpackungen gehe, sei Kunststoff noch nicht wegzudenken. Und in Deutschland mag es zwar inzwischen vielen absurd erscheinen, Wasser aus dem Supermarkt nach Hause zu holen, obwohl es dort in ebenso guter Qualität direkt aus dem Hahn kommt. In Afrika sei das Wasser aus der Plastikflasche aber oft das einzige, das man bedenkenlos trinken könne, sagt er.

Umzug in eigenes Firmengebäude steht auf dem Plan

Im Freitaler Gründerzentrum stattet Watttron gerade einen weiteren Produktionsraum mit Technik aus. Angesichts des schnellen Wachstums wird auch der nicht lange ausreichen. Der Umzug in ein eigenes Firmengebäude steht für die nahe Zukunft an. Ein Modell, wie das klappen könnte, hat Marcus Stein bereits parat: Ganz in der Nähe, im Gewerbegebiet Coschütz-Gittersee an der Stadtgrenze von Dresden hatte der Autozulieferer Tracetronic vor einigen Jahren ein eigenes Gebäude errichtet und baut nun dort, weil er weiter wächst, ein weiteres.

Produzieren soll Watttron auf jeden Fall auch künftig in der Region Dresden. Lebensmittelindustrie, Pharmazie und die Verpackung von Konsumgütern aller Art sollen dabei im Fokus bleiben. Aber es reifen schon neue Ideen, wie zum Beispiel jene, auch die Kunststoffummantelung der Zellen in Batterien für Elektroautos ressourcenschonender herzustellen.

Internet watttron.de

Von Holger Grigutsch