Große Ohren, große Augen, Barthaare an der Nase und weiße Punkte auf dem Rücken: Viele Besucher finden die australischen Tüpfelbeutelmarder im Zoo einfach entzückend und putzig. Für den Leipziger Zoo sind sie mehr – eine der größten tierischen Erfolgsgeschichten der Tropenhalle Gondwanaland, die in der Fachwelt viel Beachtung findet. 

Anfangs Nachbarn von Heidi

Aktuell hält der Zoo 23 erwachsene und 33 Jungtiere. Alle haben Namen: Alice, Grace, Megan, Ruby, Riley, Scott oder Sidney. Die nachtaktiven Tiere leben in drei Schaugehegen im dunklen Vulkantunnel und teils in rückwärtigen Gehegen. Anfangs war das schielende Opossum Heidi ihre Nachbarin, inzwischen bewohnen sie Heidis früheres Gehege. Damit die Besucher den Tierchen beim Klettern, Graben oder Fressen zuschauen können, wird ein künstlicher umgedrehter Tag-Nacht-Rhythmus geschaffen.

Im Zoo Leipzig kümmert sich Tierpflegerin Martina Molch (61) seit der Eröffnung von Gondwanaland um die Tüpfelbeutelmarder (Quolls). Seniorkurator Ariel Jacken (29) führt das internationale Zuchtbuch. Auf dem Foto ist noch eine Blauschopf-Kronentaube zu sehen. Quelle: Zoo Leipzig

Freudentränen über den ersten Nachwuchs

Zur Eröffnung der Tropenhalle vor zehn Jahren kamen in zwei Holzkisten sechs Quolls aus Melbourne (Australien) nach Leipzig – seit Jahrzehnten die ersten Tiere dieser Art in Europa. Der Zoo hatte sich anderthalb Jahre um die Genehmigungen bemüht. „Als dann das erste Weibchen Jungtiere im Beutel hatte, lagen unsere Tierärztin und ich uns in den Armen und haben geheult vor Freude“, erinnert sich Tierpflegerin Martina Molch. Die 61-Jährige kümmert sich von Anfang an um die Tüpfelbeutelmarder. Inzwischen hat sie einen großen Erfahrungsschatz, ein gutes Auge und viel Fingerspitzengefühl, um die Tiere im jeweiligen Lebensabschnitt richtig zu versorgen. Sie kann die Tiere übrigens auch anhand ihrer Punkte unterscheiden.

In Leipzig wird das Zuchtbuch geführt

Die erste Generation – plus sechs weitere Neuzugänge von 2019 – hat fleißig für Nachkommen gesorgt. Inzwischen sind daraus 170 Tiere geworden, die in Zoos in ganz Europa leben, von Paris über Madrid und Moskau bis Budapest, Bristol und Pilsen. Doch nur in Leipzig und inzwischen auch in Frankfurt/Main wird erfolgreich gezüchtet, sprich kommen Jungtiere zur Welt. Seniorkurator Ariel Jacken (29) führt in Leipzig das internationale Zuchtbuch der Quolls und berät angehende Halter im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms.

Der Name sagt es schon: Tüpfelbeutelmarder sind getupft und haben einen Beutel. Etwa 20 Tage nach der Paarung klettern die noch völlig unreifen Jungtiere, so groß wie Gummibärchen, in den Beutel der Mutter, saugen sich an den Zitzen fest und wachsen dort weitere zwei Monate heran. Es handelt sich um eine uralte, bereits seit Millionen Jahren ausschließlich in Australien existierende Tierart. Die Leipziger Quolls gehören zur Unterart der Eastern Quolls. Auf dem australischen Festland ausgestorben, sind sie nur noch auf Tasmanien anzutreffen. Als eines seiner Artenschutzprojekte unterstützt der Leipziger Zoo ein Auswilderungsprojekt vor Ort, um die Tiere wieder auf dem Festland anzusiedeln. Zehn Jahre nach der Abgabe der ersten Tiere nach Europa stehen die Australier nach wie vor in engem Kontakt zum Zoo Leipzig und haben ein Auge darauf, wie sich der europäische Bestand entwickelt.

Von Kerstin Decker