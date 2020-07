Rostock

Überfüllt seien die Strände nicht, meinte jüngst der Geschäftsführer des Landestourismusverbandes von Mecklenburg-Vorpommern, Tobias Woitendorf. „Wir haben viele, lange und breite Strände.“ Als Grund dafür, dass in der aktuellen Hochsaison noch immer weniger Touristen im Land sind als in den Vorjahren, sieht Woitendorf die Tatsache, dass zum Beispiel Tagestouristen aus Berlin oder Hamburg aufgrund der geltenden Corona-Beschränkungen fehlten. Sie dürfen noch bis August nicht nach MV kommen. Diese andauernde Beschränkung ist einmal mehr Anlass für eine kontroverse Debatte unter OZ-Lesern.

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Sven Krein wundert sich, dass das Einreiseverbot für Tagestouristen in MV bisher noch niemand vor Gericht zu Fall gebracht habe. „Es dürfte ein massiver Verstoß gegen unser Grundgesetz sein, das Freizügigkeit in ganz Deutschland garantiert.“ Sven Hennig dagegen findet: „Eine durchaus richtige Entscheidung. Man braucht sich nur aktuell die Straßen und Strände anschauen. Wer übernachten will, der kann das ja jederzeit, mit morgens hin und abends zurück ist es halt unmöglich, den Überblick zu behalten. Auf der anderen Seite möchte jeder, der übernachtet und Urlaub gebucht hat, den auch erleben. Da ist irgendeine Art von Kontrolle leider aktuell nötig.“ Oliver Deere indes behauptet: „Das ist der absolut falsche Weg in meinen Augen. Dadurch bleiben ja in vielen Hotels Zimmer leer.“ Die Begründung schickt Deere hinterher: „Sehr viele kommen halt an die Küste und buchen sich kurzfristig für ein paar Tage ein Hotelzimmer. Das geht ja in dem Fall nicht, da sie zunächst als Tagestouristen nach MV einreisen müssten. Schleswig-Holstein zum Beispiel ist voll und nahezu ausgebucht. Trotzdem sind keine ansteigenden Corona-Zahlen zu vermelden. Ist halt die Frage, wer den richtigen Weg geht.“ Das Nachbarbundesland erlaubt Tagestouristen die Einreise, allerdings gab es an einigen schönen Wochenenden bereits Strandsperrungen wegen des hohen Gästeaufkommens.

Anzeige

Der Blick in die USA oder nach Brasilien sollte zu Vorsicht animieren

Sabrina Engelen weist darauf hin, dass „immer zwei Seiten zu betrachten“ seien. Und weiter: „Eine Übernachtungspflicht ist sicherlich dem Umstand geschuldet, einigermaßen den Überblick zu behalten, wer als Urlauber ins Bundesland einreist. Des Weiteren ist der Tourismus eine der wichtigsten Branchen für Mecklenburg-Vorpommern. Da hängen viele Existenzen und Jobs dran.“ Zudem, so Engelen, habe die Branche Auswirkung auf andere Bereiche, wie zum Beispiel den Einzelhandel.

Weitere OZ+ Artikel

Zela Nole spricht sich für mehr Vorsicht im Umgang mit dem Corona-Virus aus: „Es geht hier auch darum, dass aus Infizierten Kranke werden können und daraus dann, wenn durch zu viele Patienten das Gesundheitssystem überlastet ist, auch höhere Sterberaten folgen können. Ich empfehle den Blick in die USA, nach Brasilien, Indien, Südafrika, Mexiko, Iran und ganz aktuell wieder Israel. Dort wurden keine Maßnahmen diesbezüglich ergriffen beziehungsweise wurden die ergriffenen Maßnahmen zu früh und unkoordiniert zurückgenommen. Auch in Deutschland lief nicht alles optimal, man kann aber hoffen, dass man daraus gelernt hat.“

Mehr zum Thema

Von Juliane Lange