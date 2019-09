1,4 Millionen Euro - an dieser gigantischen Summe hängt für den fünfjährigen Elliot die Chance aufs Überleben. Vor gut zwei Jahren erkrankte der Junge aus Hessen an Krebs. Als er entdeckt wurde, hatte der Tumor bereits gestreut. Doch Elliot kämpfte und konnte den "Bösewicht", wie er die Krankheit nennt, besiegen. Aber dann kehrte der Krebs zurück, Elliots Überlebenschancen sind gering. Eine Immuntherapie in New York könnte dem Jungen helfen, doch die muss selbst finanziert werden.

Es war im März diesen Jahres, als Elliot beim Spielen plötzlich sagte: "Mama, ich glaube der Tumor ist wieder da!“ Seine Eltern hielten es für eine Verarbeitung des Erlebten, wie sie auf der Seite "rette-elliot.de" beschreiben. Doch dann die schockierende Gewissheit: Im MRT wurde eine auffällige Stelle entdeckt. Der Tumor sitzt an der Wirbelsäule, Elliot schreit nächtelang vor Schmerzen. Er bekommt fast täglich Chemotherapie, doch sein Zustand bessert sich nicht. Die Ärzte in Deutschland können ihm nicht helfen, die medizinischen Möglichkeiten sind hier begrenzt.

Elliot soll mit Immuntherapie in New York behandelt werden

In New York arbeiten die Ärzte mit einer speziellen Immuntherapie. Das körpereigene Immunsystem soll dabei Krebszellen erkennen und dann bekämpfen. Die Kosten dafür muss die Familie selber übernehmen: Zusammen mit der notwendigen Chemotherapie sind das 1,4 Millionen Euro.

Angesichts der gewaltigen Summe hätte manch einer vermutlich aufgegeben. Nicht aber die Eltern des kleinen Elliot: Acht Wochen sammelten sie unermüdlich Spenden, während ihrem Sohn langsam die Zeit davonlief. Jetzt die ersehnte Nachricht: Das Geld ist zusammen. "Wir sind unendlich glücklich darüber, Euch mitteilen zu können, dass wir das große Spendenziel von knapp 1,4 Millionen Euro erreicht haben!", schreibt die Familie bei Facebook und kann ihr Glück kaum fassen. "Wir sind sehr gerührt und danken jedem Einzelnen von Euch, jedem Verein, jeder Firma... - allen, die für Elliot gespendet haben! Ihr seid wundervoll. Fühlt Euch herzlich umarmt."

