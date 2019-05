Berlin

In einem Hotel in der Prager Straße in Wilmersdorf ist ein 24-Jähriger festgenommen worden, nachdem eine Reinigungskraft Cannabisgeruch aus seinem Zimmer wahrgenommen hatte. Alarmierte Polizeibeamte stellten in dem Zimmer am Dienstag 2,5 Kilogramm Marihuana, Verpackungsmaterial, elektronische Waagen, mehrere Handys und Geld sicher, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Bei der Durchsuchung seines Autos und seiner Wohnung seien weitere Beweismittel sichergestellt worden.

Von RND/dpa