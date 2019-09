Wernau

Ein 28 Jahre alter Mann ist nach einer Feier in Wernau (Kreis Esslingen) auf Bahngleise gelaufen und dort von einem Zug erfasst und getötet worden. Aus zunächst unbekannten Gründen habe der junge Mann in der Nähe des Bahnhofs die Gleise betreten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Man gehe von einem tragischen Unglücksfall aus.

Nach ersten Ermittlungen war der 28-Jährige am Samstagabend allein unterwegs. Er starb sofort. Die 80 bis 100 Reisenden in dem Regionalexpress blieben demnach unverletzt. Der Bahnverkehr wurde vorübergehend eingestellt.

Von RND/dpa/hal