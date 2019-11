London

Nach dem grausigen Fund von 39 Leichen in einem Lastwagenanhänger nahe London hat es offenbar zwei Festnahmen gegeben. James Pearson, Bürochef der Nachrichtenagentur Reuters in Hanoi, berichtete bei Twitter, dass im Zusammenhang mit dem Fall zwei Personen in Vietnam festgenommen worden seien.

Reuters: VIETNAM ARRESTS TWO PEOPLE IN CONNECTION WITH UK LORRY INCIDENT - STATEMENT — James Pearson (@pearswick) November 1, 2019

Im Zusammenhang mit dem Fall ist in Irland ein 22-Jähriger festgenommen worden. Der verdächtige Nordire sei am Freitag in Dublin vor Gericht erschienen, sagte ein Gerichtssprecher. Er solle bis zu einem Gerichtstermin am 11. November in Haft bleiben. Die irische Polizei bestätigte die Festnahme zunächst nicht.

Unterdessen hat die britische Polizei zwei verdächtige Brüder aufgefordert, sich den Behörden zu stellen. „Wir brauchen Sie, um diese Untersuchung zu unterstützen“, sagte Chefinspektor Daniel Stoten am Freitag bei einer Pressekonferenz in der nordirischen Hauptstadt Belfast an die Adresse der Männer gerichtet. Die Polizei habe mit dem älteren Bruder telefoniert. Nähere Angaben zu dem Gespräch machte Stoten aber nicht. Es sei unerlässlich, die Männer persönlich zu verhören. Ob es sich bei den Brüdern und den angeblich in Vietnam festgenommenen Personen um die selben Männer handelt, war zunächst unklar.

Die Brüder betreiben ein Transportunternehmen in der nordirischen Stadt Armagh. Sie werden wegen Totschlag und Menschenhandel gesucht, nachdem am 23. Oktober die Leichen von 31 Männern und 8 Frauen in einem Kühllaster entdeckt worden waren. Der Fahrer des Wagens, ein 25-Jähriger aus Nordirland, wurde wegen Totschlags in 39 Fällen, Beteiligung an Menschenhandel, Beihilfe zur illegalen Einwanderung sowie Geldwäsche angeklagt. Drei weitere Verdächtige kamen gegen Kaution frei.

Es wird vermutet, dass viele der Toten aus Vietnam stammen, weil Familien dort Angehörige als vermisst gemeldet haben. Identifiziert worden sind die Leichen noch nicht, auch weil Schleuser ihren Klienten meistens die Pässe abnehmen und ihnen bei der Ankunft neue Dokumente geben, um ihre Identität zu verschleiern.

Chefinspektor Stoten von der Polizei in der Grafschaft Essex sagte, die nordirische Polizei habe am Donnerstag einen Lastwagen sichergestellt, der in Verbindungen mit den Brüdern stehe. Es habe aber keine weiteren Festnahmen gegeben.

