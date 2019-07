New York

Er war einer der Helden, die nach den Anschlägen vom 11. September zum Einsatz an der Unglücksstelle ausrückten. Er verlor an dem Tag mehrere Kollegen, riskierte sein eigenes Leben für das anderer. Jetzt ist der New Yorker Feuerwehrmann Kevin Nolan an Krebs gestorben – der in Folge der Giftstoffe am Ground Zero auftrat.

Nolan war Mitglied der 79 Kompanie und gehörte 2011 zu den Tausenden Polizeibeamten und Feuerwehrleuten, die unmittelbar nach den Anschlägen zum Ground Zero kamen. „ Kevin ist das 199. Mitglied des FDNY, das an einer Krankheit im Zusammenhang mit dem World Trade Center gestorben ist“, sagte Feuerwehrkommissar Daniel Nigro gegenüber den „New York Daily News“. „So viele Jahre später verlieren wir immer noch diejenigen, die an diesem schrecklichen Tag und in den folgenden Wochen solch unglaublichen Mut bewiesen haben.“

Der 58-Jährige hinterlässt eine Frau und drei erwachsene Kinder.

