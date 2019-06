Achtjährige wurde entführt, vergewaltigt, zu Tode geprügelt: Täter in Indien verurteilt

Panorama Gerichtsprozess - Achtjährige wurde entführt, vergewaltigt, zu Tode geprügelt: Täter in Indien verurteilt Sie haben eine Achtjährige im indischen Teil von Kaschmir im Januar 2018 entführt und in einem Tempel vier Tage lang brutal vergewaltigt, bevor die Männer sie zu Tode prügelten. Nun wurden die Haupttäter in Indien verurteilt.

Demonstranten fordern am Rande des Prozesses um die Gruppenvergewaltigung und Ermordung eines achtjährigen Mädchens Kerzen zünden an. Quelle: Subhajit Naskar/SOPA Images via