Denn sie wussten nicht, was sie da tun: Diebe haben in Kalifornien eine Tasche voller Schlangen mitgehen lassen. Die hätten wohl gedacht, dass sie große Beute gemacht hätten, berichtete der Besitzer Brian Gundy, der über sein Geschäft "For Goodness Snakes" Reptilien züchtet und verkauft.

Zwei Schlangen in Mülltonne gefunden

Gundy hatte am vergangenen Samstag nach einer Präsentation im kalifornischen San Jose kurz seine Ausrüstung in einem Parkhaus zurückgelassen, um sein Auto zu holen. Als er zurückkam, war sein Seesack mit drei Pythons und einer Eidechse weg. Zwei der Schlangen wurden zwar später in einer Mülltonne gefunden, doch mache er sich Sorgen um die anderen Reptilien, sagte Gundy dem Sender KRON-TV. Er hat Anzeige bei der Polizei erstattet.

Nun hofft er, dass sie den Dieben durch Bilder der Garagenüberwachungskamera und Hinweisen aus der Bevölkerung auf die Schliche kommt.

