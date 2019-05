Rom

Die italienische Luxusmarke Gucci hat bei einer Modenschau in Rom ein Statement für das Recht auf Abtreibung gemacht. Kreativdirektor Alessandro Michele zeigte am Dienstagabend in den Kapitolinischen Museen in Rom ein Kleid mit einem aufgestickten Uterus, einen Blazer mit dem feministischem Slogan „My body my choice“ („Mein Körper meine Entscheidung“) oder einen Pullover mit der Aufschrift 22.05.1978.

Immer wieder gibt es in Italien Debatten zum Thema Abtreibung

An diesem Tag wurde in Italien ein Gesetz verabschiedet, das die Abtreibung bis zum 90. Tag der Schwangerschaft nach einem Beratungsgespräch legalisierte.

In dem katholisch geprägten Land kochen immer wieder Debatten über Schwangerschaftsabbrüche hoch - auch der Papst spart nicht mit klaren Worten gegen die Abtreibung. Aufgeladen ist das Thema zurzeit insbesondere in den USA, wo über striktere Abtreibungsgesetze in einigen Bundesstaaten diskutiert wird.

Von RND/dpa