Gotha

Ein 2,5 Meter langer Python hat in Gotha ( Thüringen) für Unruhe gesorgt. Die Würgeschlange war nach Polizeiangaben vom Sonntag ihrem Besitzer aus bisher ungeklärter Ursache aus der Wohnung entwischt.

Anwohner sahen das Tier am Samstag auf einem Grundstück und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Letztlich wurde die Schlange von ihrem 36 Jahre alten Besitzer eingefangen, der von der Polizei ausfindig gemacht wurde. Eine Gefahr für Menschen habe nicht bestanden. Pythons erwürgen ihre Beute - in der Regel kleine Säugetiere oder Vögel. Sie kommen in Asien und Afrika vor.

RND/dpa