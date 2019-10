Kisdorf

Ein elfjähriges Mädchen ist am Montag in Kisdorf ( Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein) bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ein 85 Jahre alter Autofahrer erfasste das Mädchen auf ihrem Fahrrad beim Rechtsabbiegen, wie die Polizei mitteilte. Die Elfjährige war auf einem Radweg unterwegs. Das Mädchen erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

RND/dpa