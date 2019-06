Bocholt

In Bocholt hat in der Nacht auf Mittwoch möglicherweise ein Tornado für schwere Schäden gesorgt. Ein Auto sei durch die Luft gewirbelt, ein Dach komplett abgedeckt worden, sagte ein Sprecher der Stadt. Insgesamt seien neun Häuser beschädigt und etwa 100 Bäume entwurzelt worden. „Da hat eine lokale Windhose massiv gewütet“, berichtete der Sprecher. Eine Person sei leicht verletzt worden. Etwa 90 Feuerwehrleute waren den Angaben zufolge in der Nacht über Stunden im Einsatz.

„Das könnte ein Tornado gewesen sein“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen. Genauere Untersuchungen würden nun vor Ort gemacht.

Ansonsten geringe Schäden durch Gewitterfront

Ansonsten ist in der Nacht eine Gewitterfront mit deutlich weniger Wucht als befürchtet über Teile von Deutschland gezogen. „Das Gewitter hat sich über Deutschland ziemlich schnell abgeschwächt“, sagte der Meteorologe. Über Belgien und die Niederlande war es zuvor noch mit Böen von mehr als 100 Stundenkilometer gezogen. In Deutschland richtete es nach ersten Meldungen keine flächendeckenden Schäden an.

Der DWD hatte angesichts des Gewitters in der Westhälfte Deutschlands in mehreren Landkreisen vor Unwettern gewarnt. Im Laufe der Nacht zog das Gewitter über Niedersachsen weiter in Richtung Schleswig-Holstein.

Von RND/seb/dpa