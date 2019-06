Beschwerde über Arbeitsbedingungen: Mann zückt Handgranate in Bordell

Panorama Polizeieinsatz - Beschwerde über Arbeitsbedingungen: Mann zückt Handgranate in Bordell Ein Gast beschwerte sich in einem Münchner Bordell über die Arbeitsbedingungen von Prostituierten – plötzlich zückte der 60-Jährige eine Handgranate.

In einem Bordell in München drohte ein 60-jähriger Mann damit, eine russische Handgranate zu zünden. Die Polizei rückte mit Spezialkräften an. Quelle: Andreas Arnold/dpa