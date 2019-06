Hamburg

Irre Kletteraktion im Hamburger Hafen: Passanten an den Landungsbrücken hörten am Sonnabendabend kurz nach Mitternacht laute Hilferufe vom Traditionsschiff „Rickmer Rickmers“. Sie entdeckten einen Mann in großer Höhe, der in die Takelage geklettert war. Herbeigerufene Polizisten versuchten, den Mann dazu zu bewegen, wieder auf das Deck zu klettern, auf einem Video des NDR ist zu sehen, wie es dem 37-Jährigen am Ende gelingt, herunterzurutschen. Während des Einsatzes standen mehrere Feuerwehr- und Wasserschutzpolizei-Boote bereit. Der Ausflug endete für den Betrunkenen in Polizeigewahrsam.

Von RND