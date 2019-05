Las Vegas

Preisregen für Rapper und RnB-Sänger Drake: Der 29 Jahre alte Kanadier wurde bei den diesjährigen Billboard Music Awards mit zwölf Trophäen ausgezeichnet. Bei der Show in Las Vegas erhielt er unter anderen den Preis als bester Künstler sowie als bester männlicher Künstler. Auch für seine Platte „Scorpion“ gab den Preis in der Sparte „Top Billboard 200 Album“.

Mit einer Trophäe im Arm blickte Drake in seiner Dankesrede an die Decke und würdigte seine Mutter: Er sei ihr für dankbar für die vielen Male, die sie ihn zum Klavierunterricht, zum Basketball und zum Hockey gefahren haben - auch wenn „offensichtlich nichts daraus geworden“ sei. In den Abend in der MGM Grand Garden Arena war Drake mit 17 Nominierungen gegangen.

Rapperin Cardi B bei den Billboard Music Awards 2019 Quelle: Getty Images

Auch die Sängerinnen Ariana Grande („Top Female Artist“ & „Billboard Chart Achievement Award“) und Cardi B („Top Rap Female Artist“) wurden mit Preisen geehrt.

Eröffnet wurde die Show in Las Vegas von Taylor Swift, die gemeinsam mit Brendon Urie von Panic! at the Disco ihre neue Single „ME“ zum Besten gab. Die Sängerin musste am Abend ihren Rekord abtreten: Mit 23 Preisen hatte kein Star bei den Billboard Awards bisher so häufig abgeräumt wie die 29-Jährige. Da Swift trotz ihrer zwei Nominierungen leer ausging, überholte sie Drake mit insgesamt 27 Auszeichnungen.

Von RND/mkr/dpa