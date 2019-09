Frankfurt

Über mehrere Stunden fiel am Samstag an Deutschlands größtem Flughafen die Gepäckförderanlage wegen eines technischen Defekts aus. Betroffen waren rund 30.000 Gepäckstücke, die bis zum Abend liegen blieben und somit nicht an ihre Besitzer ausgehändigt werden konnten.

Lufthansa verärgert über den Kofferstau am Frankfurter Airport

„Wir schaffen es gemeinsam mit den Airlines in der Regel, binnen 24 bis 48 Stunden das Gepäck wieder zu den Fluggästen zu bringen“, so ein Sprecher des Fraports gegenüber der „Bild“-Zeitung. Weiter wird berichtet, dass sich vor allem Hauptkunde Lufthansa über die chaotische Situation verärgert gezeigt habe. „Für die Passagiere wirkt es so, als wäre die Lufthansa für die Misere verantwortlich. Die Verantwortung liegt aber eindeutig bei der Fraport“, so eine Sprecherin.

Die an- und abreisenden Fluggäste hatten keine andere Wahl, als Verzögerungen und das Warten auf ihre Gepäckstücke hinzunehmen – ein beim Messengerdienst Twitter gepostetes Foto zeigt die Situation am Samstag.

RND/liz