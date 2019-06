Hannover

Erst 2018 haben die beiden eine wunderschöne Hochzeit gefeiert – und jetzt erwarten Chryssanthi Kavazi und Tom Beck ein Baby! Bei Instagram hat die „Gute Zeiten Schlechte Zeiten“-Schauspielerin die frohe Botschaft samt Mini-Babybauch verkündet.

„Hi, It’s us“ titelte die Schauspielerin das Foto. In welchem Monat sie ist, verrät sie aber nicht. Für Kavazi, ebenso wie für Beck, der einst bei „Alarm für Cobra 11“ mitspielte, ist es das erste Baby. Seit 2015 sind sie ein Paar. Auch an der Hochzeit ließ Kavazi ihre Instagram-Fans teilhaben – und postete ein Foto aus dem sonnigen Gifhorn, wo die Hochzeit in einer griechisch-orthodoxen Kirche stattfand.

Chryssanthi Kavazi legt bei GZSZ eine Baby-Pause ein

Der Baby-Post erntete innerhalb von zwei Stunden etwa 60.000 Klicks – und eine Menge Kommentare. Herzchen, Glückwünsche und eine Menge Freude. Bis Herbst soll Kavazi, die bei „GZSZ“ in der Rolle der Laura zu sehen ist, laut des Senders RTL noch in der Daily Soap zu sehen sein. Anfang 2020 kehre sie dann als Laura wieder auf die Bildschirme zurück.

