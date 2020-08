Wegen der Corona-Pandemie ist auch am Strand und im Wasser Abstand angesagt. Das gilt auch für Rettungsschwimmer. Die stecken jetzt in einem moralischen Dilemma – und werden oft auch noch angepöbelt.

Retten mit Abstand: Corona-Regeln bereiten Rettungsschwimmern an der Ostsee Probleme

Volle Strände - Retten mit Abstand: Corona-Regeln bereiten Rettungsschwimmern an der Ostsee Probleme

Volle Strände - Retten mit Abstand: Corona-Regeln bereiten Rettungsschwimmern an der Ostsee Probleme