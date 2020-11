Zasenbeck

Corona hat mir die wenigen, kurzen Momente genommen, die ich mit meinem Sohn hätte haben können. Gregor ist gestorben, bevor seine wunderbar winzigen Füßen die Erde betreten durften. Es war der 4. Juni.

Nur einmal in 19 Wochen im Krankenhaus

Ich kann mich nur an ein einziges Mal erinnern, dass ich in den 19 Wochen, die Gregor bei uns war, bei einer Untersuchung mit im Krankenhaus war. Es war jenes Mal, als wir sein kleines Herz zum ersten Mal auf dem Ultraschall-Monitor schlagen sahen. Dann kam Corona. Und von da an habe ich viele, viele Stunden im Auto auf dem Parkplatz des Krankenhauses und der Arztpraxis verbracht. Ich durfte nicht mehr mit rein.

Ich hatte und habe Verständnis für die strengen Corona-Regeln. Gerade dann, wenn es gilt, besonders gefährdete Menschen zu schützen. Wie eben im Krankenhaus. Und doch war es für mich unglaublich schwer, jedes Mal draußen warten zu müssen. Es waren Stunden voller Hoffen und Bangen, voller Angst und schließlich Glück, wenn es Gregor gut ging und er wieder einen wichtigen Entwicklungsschritt gemacht hatte.

Das erste Mal, das Gregor seine winzigen Füße und Hände gezeigt hat, sein Strampeln und Tanzen, sein Klatschen und An-der-Nase-Kratzen: All das kenne ich nur von Ultraschallbildern und von Erzählungen meiner Frau, wenn sie nach den Untersuchungen so unglaublich glücklich zurück zum Auto kam. Ich habe ein einziges, kurzes Handy-Video, auf dem Gregor sich in ihrem Bauch bewegt. Er hat Schluckauf. Ich wäre so unglaublich gern dabei gewesen, hätte all diese Momente so unglaublich gern miterlebt. Erst recht im Nachhinein, wo ich weiß und doch noch nicht begreifen kann, dass ich Gregor nie mehr im Arm halten, ihn nicht aufwachsen sehen werde.

„Es ist ein schöner, ein tröstender Gedanke, dass Gregor nicht einfach so gegangen ist“

Nach zwei Fehlgeburten und einer Eileiterschwangerschaft waren wir so voller Hoffnung, dass bei Gregor alles gut geht. Noch eine Woche vor seiner Geburt war er voller Leben. Bei der Untersuchung hat er richtig getanzt. Nun war sicher, dass er ein Junge wird. Wir haben ihm seinen Namen gegeben und sogar schon das Kinderzimmer bestellt. Vielleicht wollte er sich uns mit diesen lebhaften Bewegungen ein letztes Mal zeigen, hat die Krankenhaus-Seelsorgerin gesagt, die für uns in der Zeit nach Gregors Geburt eine große Stütze wurde. Es ist ein schöner, ein tröstender Gedanke, dass Gregor nicht einfach so gegangen ist, sondern dass er gespürt hat, wie sehr wir ihn geliebt haben, wie sehr wir ihn immer noch lieben. Tschüss Mama, Tschüss Papa. Ich kann leider nicht bei euch bleiben, bitte vergesst mich nicht.

Dann kam der 4. Juni. Meine Frau hatte Schmerzen, später kamen Blutungen hinzu. Zum Glück war ich im Homeoffice und konnte sie selbst ins Krankenhaus fahren. Sogar in dieser Ausnahmesituation dufte ich zunächst nicht mit rein, musste meine Frau allein gehen lassen. Ich wusste, dass dieses Mal nicht alles gut ist. Und ich spürte, dass es auch nicht wieder gut werden wird. Zusammen mit meinen Schwiegereltern habe ich vor dem Krankenhaus gewartet. Ich weiß nicht genau, wie lange, vielleicht eine Stunde. Dann kam der Anruf aus dem Kreißsaal, dass ich hochkommen soll. Im Hintergrund hörte ich meine Frau.

„Ich habe eine gewisse Form von Glück empfunden. Ich bin Vater“

Spätestens beim Betreten des Kreißsaals wusste ich, dass Gregor nicht mehr lebt. Und doch hätte ich mir gewünscht, dass es mir jemand sagt. Ich glaube, es hätte mir geholfen. Aber trotz allem bin ich dankbar dafür, dass die folgenden Stunden so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Um 13.47 Uhr war Gregor da. Ich durfte trotz Corona bei seiner Geburt dabei sein. Wir durften ihn im Arm halten, sein wunderschönes Gesicht bestaunen, seine winzigen Hände und Füße. Meine Frau sagt, er wäre sehr nach mir gekommen. Ich behaupte noch heute, dass er ihre Nase hat. Wir haben Gregor segnen lassen. Die Krankenhaus-Seelsorgerin hat uns Mut gemacht, mit tröstenden Worten gestützt. So schlimm die Stunden auch waren: Ich habe eine gewisse Form von Glück empfunden. Ich bin Vater.

Ich kann ganz unbescheiden sagen: Wir haben in dieser schlimmen Zeit viel richtig gemacht. Und darauf bin ich stolz. Wir haben Gregor Würde gegeben, ihn in jeder Minute so behandelt, als hätten seine Füße tatsächlich die Erde betreten. Er ist ein Mensch. Gregor hat ein Grab auf dem Friedhof bei uns im Dorf. Wenn wir aus dem Schlafzimmerfenster gucken, können wir ihn sehen. Und das tut so unglaublich gut. Gregor ist bei uns. Immer. Der 4. November sollte sein Geburtstag werden – und eines Tages wird er großer Bruder sein.

