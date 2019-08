Offenbach

Der Hochsommer geht voraussichtlich in den Endspurt: Bis Sonntag werden weiterhin sehr warme Temperaturen und teils starke Gewitter erwartet, bevor es Anfang kommender Woche zumindest vorübergehend deutlich kühler werden soll. "Das Kapitel " Hochsommer" scheint sich an diesem Wochenende für dieses Jahr zu schließen", teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Mittwoch mit. Ab Montag schicke dann der Frühherbst einen ersten Gruß.

In der Nacht zum Donnerstag kann es demnach vor allem im Westen und Norden zu teils heftigen Gewittern kommen, dabei sind auch Sturmböen und Hagel möglich. Tagsüber werden zunächst für den Nordwesten und Norden - vereinzelt auch im Süden - teils gewittrige Regenfälle vorausgesagt. Ab Mittag dann südöstlich einer Linie von Rheinland-Pfalz bis Vorpommern. Dabei gebe es lokale Unwettergefahr durch heftigen Starkregen, hieß es. Im Osten wird es bis zu 32 Grad warm

Ab Sonntag kühlere Luft

Am Freitag wird es laut DWD oft heiter mit einzelnen Schauern und Gewittern bei Werten bis 31 Grad, am Samstag heiter bis wolkig bei Temperaturen bis 33 Grad. An den Alpen sind Gewitter möglich. Am Sonntag macht sich im Norden und Westen bereits kühlere Luft bemerkbar, im Süden und Osten wird es noch einmal sehr heiß, bevor es am Abend teils heftige Gewitter geben kann.

Ab Montag wird es dann wechselhaft und kühl bei Temperaturen knapp über 20 Grad. "Die Schneefallgrenze sinkt unter 2000 Meter, so dass sich Alpengipfel im Verlauf bereits weiß präsentieren könnten", heißt es beim DWD.

RND/dpa