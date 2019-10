San Francisco

Ein deutscher Lehrer (30) ist in den USA wegen Verdachts des Missbrauchs einer 15-Jährigen festgenommen worden. Dem Mann, der den Missbrauch zugegeben haben soll, drohen bis zu 30 Jahre Haft, berichtet unter anderem der Sender NBC Bay Area.

Laut Polizei lernte der Deutsche die Teenagerin auf dem Streamingportal Twitch kennen. Beide sollen sich über Monate auf verschiedenen Plattformen geschrieben haben, der 30-Jährige schickte dem Mädchen laut Polizei auch Nacktfotos von sich. Ende Juli reiste er schließlich nach Brentwood im US-Staat Kalifornien, wo er laut Polizei in einem Hotel mehrfach Sex mit der Minderjährigen hatte.

Deutscher Lehrer sitzt in Haft

Als die Mutter der 15-Jährigen unter anderem Fotos der beiden in ihrem Rucksack fand, wandte sie sich an die Polizei. Gegenüber den Ermittlern soll der Deutsche zugegeben haben, das Mädchen online kennengelernt, ihr Nacktotos geschickt und schließlich mehrfach Sex mit ihr in dem Hotel gehabt zu haben. Er wurde Ende August festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Die 15-Jährige soll gegenüber den Ermittlern gesagt haben, der Verdächtige sei ihr Freund, berichtet NBC Bay Area.

