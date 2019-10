Bangkok

In Thailand ist ein 52 Jahre alter Deutscher verhaftet worden, weil er eine tote deutsche Rentnerin in einem Kanal versenkt haben soll. Der genaue Hintergrund ist noch unklar, wie die Polizei am Dienstag in Bangkok mitteilte. Derzeit laufen Ermittlungen, wie die 77 Jahre alte Frau ums Leben kam. Nach Angaben des Deutschen und seiner thailändischen Frau starb sie bei einem Sturz im Badezimmer, als sie bei dem Paar zu Gast war. Die Polizei schließt aber ein Gewaltverbrechen nicht aus.

Der 52-Jährige mit letztem deutschen Wohnsitz in Timmendorfer Strand ( Schleswig-Holstein) wird in Deutschland mit Haftbefehl gesucht. Nach Angaben der thailändischen Behörden wird ihm Kreditkartenbetrug in verschiedenen Fällen zur Last gelegt. Opfer sollen mehrere ältere Frauen gewesen sein. Seit längerer Zeit hielt er sich in Thailand auf. Zusammen mit seiner Frau hat er ein Haus in der Provinz Chonburi, etwa 90 Kilometer südlich von Bangkok.

RND/dpa