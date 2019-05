Neunkirchen

Drei Tage nach einem Feuer in einem Wohnhaus im Saarland hat die Polizei eine Kinderleiche in dem Gebäude gefunden. Dabei handele es sich um den vierjährigen Sohn einer ebenfalls bei dem Feuer ums Leben gekommenen 33-Jährigen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Dies habe die Obduktion der Kinderleiche ergeben.

Weiter vermisst wird der 50 Jahre alte Vater des Kindes. Es sei sehr wahrscheinlich, dass auch er in dem zerstörten Gebäude ist, sagte der Sprecher.

Feuer in Neunkirchen war aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen

Das Feuer war am Sonntag aus bislang unbekannter Ursache in einem Wohnhaus ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren laut Polizei mehrere Bewohner aus den Fenstern gesprungen. 13 Menschen wurden gerettet und kamen in umliegende Krankenhäuser.

Die 33 Jahre alte Frau und ihr vier Jahre alter Sohn seien an einer Rauchgasintoxikation gestorben, sagte der Polizeisprecher. Der Schwerpunkt der Polizeiarbeit liege zunächst bei der Suche nach dem vermissten Vater. Am Donnerstag soll laut einer Sprecherin ein Brand-Sachverständiger vor Ort ermitteln.

Von RND/dpa