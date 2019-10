1,1 Millionen Abonnenten zählt Eric „Badlands“ Booker auf seinem Youtube-Kanal. Das Schwergewicht aus den USA hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, die Welt dabei zuschauen zu lassen, wie er in kürzester Zeit entweder literweise Flüssigkeit in sich hineinschüttet oder sich kiloweise Fast Food in den Rachen stopft.

In seinem neusten Video füllt er nacheinander drei Zwei-Liter-Gläser mit jeweils einer anderen Limonade. Die ersten beiden Stiefel leert Booker noch auf ex. Beim dritten muss er zwischendurch einmal absetzen und Luft holen, bevor er den letzten halbe Liter mit einem Satz hinunterschüttet. Dass er nach jedem Stiefel einen kräftigen Rülpser von sich gibt, passt in die skurrile Show.

Laut „Bild“-Zeitung begann Booker vor sieben Jahren mit seiner Karriere als trinkbegeisterter Influencer. Seitdem wächst die Zahl seiner Fans stetig. Kein Wunder, denn neben seiner Vorliebe für Brause bringt es der Mann fertig, einen Kilo Schokoriegel in sechs, 49 Donuts in acht und 30 Burger in sechs Minuten zu verdrücken.

RND/fgo