Eichhörnchen bekommt man normalerweise nur schwer zu Gesicht. Hat man sie einmal entdeckt, sind sie auch schon wieder in den Bäumen. Nicht so im US-Staat Virginia. Dort holte eines der kleinen Nager sogar die Hilfe einer Frau, so berichtet es die Nachrichtensendung CBS News.

Aber der Reihe nach: Tia Powell ging im Kiwanis Park spazieren, als ein Eichhörnchen ihr regelrecht hinterher lief - und ihr sogar am Hosenbein zog. Schnell wurde ihr klar, dass das Tier sie nicht in Ruhe lassen würde. Also folgte sie dem Nager, bis sie bei einem verletzten Babyeichhörnchen ankamen.

Powell füttert Eichhörnchen mit Sandwich

"Ich fühlte mich schlecht, weil ich es das erste Mal weggeschoben habe. Meine Kinder und ich lieben Tiere, also war es traurig zu sehen, dass es Schmerzen hatte", sagte sie zu dem Medium. Sie entfernte das verletzte Tier von dem Weg und wollte grade wieder gehen. "Ich habe aber bemerkt, dass mir das Eichhörnchen weiter folgt", sagte Powell. Das Baby hätte Mühe gehabt zu laufen. Sie fütterte die Eichhörnchen mit einem Sandwich und sah zu, wie sie anschließend versuchten, auf einen Baum zu klettern. Als sie bemerkte, dass das kleine Eichhörnchen immer noch kämpfte, rief sie Hilfe. Mit der Polizei brachten sie das Tier in einen sicheren Bereich. "Dort waren mehr Bäume und das Tier schaffte es, nach oben klettern", so Powell.

Ein paar Tage später ging sie zurück, um ihren Kindern den Ort zu zeigen. In den Bäumen entdeckte Powell zwei Eichhörnchen, die sie anstarrten und sie fragte sich, ob es dieselben Eichhörnchen waren, die sie gerettet hatte.

Lesen Sie auch:

Mutiger Welpe beschützt Kinder vor Giftschlange – und bezahlt mit seinem Leben

Wie ein obdachloser Kater zum Anwalt in einer Anwaltskammer wurde

RND/dpa