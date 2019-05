Hannover

In einem Tweet aus Berlin war neulich Folgendes zu lesen: „Hipster in der U-Bahn neben mir bittet Maler um seine Arbeitsjacke. Wegen der Farbkleckse. Jetzt habe ich wirklich alles gesehen.“

Tatsächlich ist es heute nicht mehr so leicht, ein Hipster zu sein – ein Mensch also, der trendmäßig so up to date ist, dass er sich von der Masse abhebt und ihr ideenmäßig möglichst immer ein Stück voraus ist. Mittlerweile aber trägt man sogar in kleinen Dörfern in der Eifel cool getrimmte Hipsterbärte und Wollpullover, die aussehen, als wäre darin gerade ein Fischer von Bord gegangen.

Authentizität dieser Art muss man gar nicht mal suchen, man kann sie kaufen. Spezielle Concept Stores bieten in der Regel alles in einem Regal, was zu einem angesagten Lifestyle gehört. Da ist es also kein Wunder, dass sich jemand ausgerechnet in der U-Bahn darum bemüht, etwas modische Individualität zu finden.

Farbsprenkel in allen Farben des Regenbogens

Blöd nur, dass längst jemand drauf gekommen ist. Denn Farbsprenkel finden sich in diesem Sommer nicht nur auf den zerrissenen und mit zahlreichen Patches versehenen Jeans aus den vorangegangenen Saisons, sondern auch auf Turnschuhen.

In Frankreich beispielsweise sorgte das Label Maison Margiela mit einem schneeweißen Turnschuh für Aufsehen, über dessen Kappe sich eine schwarze Farbspur zieht. So, als wäre jemand mit dem tropfenden Pinsel achtlos durch den Raum gegangen und hätte dabei die Schuhe bekleckst.

Das ebenfalls französische Label M. Moustache verkauft in diesem Sommer Sneaker, die aussehen, als hätte ihnen eine Kindergartengruppe mit Pinsel und Sieb feinste Farbsprenkel in allen Farben des Regenbogens versetzt.

So sehen Malerschuhe aus – oder auch angesagte Sneaker. Quelle: Astra

Ähnlich bunt treibt es die Designerin Adriana Zalacain, die in Spanien nachhaltige Mode macht: Ihre Hosenröcke, Kleider und Blusen sehen so aus, als seien auf ihnen Schnipsel bunten Tonpapiers nach dem Basteln hängen geblieben.

Nun ist gegen Kleidung mit Sprenkeln und Farbklecksen natürlich nichts einzuwenden. Es ist schließlich Frühling, die Saison zeigt sich von ihrer besten Seite und färbt die Natur wunderschön bunt. Manchen mögen die feinen Pünktchen auch an die bunten Zuckerstreusel erinnern, die es in der Eisdiele auf Wunsch und gegen Aufpreis gibt.

Eine Variante der legendären Polka Dots

Tatsächlich sind all die Sprenkel auf Kleidern und Schuhen eine weitere Variante der legendären Polka Dots: Die Pünktchen sind seit der Polkamanie Mitte des 19. Jahrhunderts Dauergäste auf dem Laufsteg. In dieser Saison werden sie ausnahmsweise einmal nicht klassisch schwarz-weiß oder rot-blau kombiniert, sondern in allen Farben des Regenbogens.

Wem das zu bunt wird, macht es ganz einfach wie Monica Bellucci. Die Grande Dame der italienischen Schauspielkunst präsentierte vor wenigen Monaten auf der Mailänder Modewoche für Dolce & Gabbana ein Sommerkleid, das klassischer nicht hätte sein können: Es ist schwarz, eng anliegend und hat große, weiße Punkte.

Punktemäßig ist es nichts Besonderes. Dafür kann man es ganz einfach im Laden kaufen und hat hinterher vielleicht sogar noch Zeit für ein Eis.

Von Dany Schrader