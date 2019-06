Paris

Wegen der andauernden Hitze sind Tiertransporte in Frankreich vorerst verboten worden. Wir können die Tiere nicht in Lastwagen und Zügen lassen, sagte Landwirtschaftsminister Didier Guillaume dem Sender BFM TV. Er habe daher Tiertransporte für einige Tage untersagt. Man werde in der kommenden Woche sehen, ob die Hitze nachlässt.

Auswirkungen hat die Hitze auch auf Frankreichs Schulen: Am Freitag hätten 4000 Schulen nicht geöffnet oder eine Notfallbetreuung eingerichtet, teilte Frankreichs Premier Édouard Philippe mit. Er rief die Bevölkerung auf, wachsam und vorsichtig zu sein – und auch auf Familienmitglieder und Nachbarn zu achten.

Hitze: Fahrverbote in Paris

Erstmals hatte der französische Wetterdienst für Freitag Alarmstufe Rot wegen Hitze ausgerufen. Betroffen sind die Départements Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault und Vaucluse in Südfrankreich. Dort wurden außergewöhnliche Temperaturen zwischen 42 und 45 Grad erwartet.

Seit Anfang der Woche ächzt Frankreich unter der Hitzewelle. In der Hauptstadt Paris gelten wegen der hohen Ozonbelastung seit Mittwoch Fahrverbote. In einem Vorort wurde ein Kind verletzt, weil Anwohner einen Feuerhydranten geöffnet hatten, um sich abzukühlen, wie der Sender BFM TV berichtete. Die illegale Praxis des „Street Pooling“ hat sich in den vergangenen Jahren in Frankreich verbreitet. Mit dem Wassers aus dem Hydranten entsteht auf der Straße ein Pool - der heftige Wasserstrahl führt allerdings immer wieder zu Verletzungen.

