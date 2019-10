Wels

Beim Absturz zweier Fallschirmspringer in Österreich ist einer der Springer gestorben. Der Zweite musste am Samstag mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Polizei und Rotes Kreuz bestätigten der österreichischen Nachrichtenagentur APA einen entsprechenden Bericht des ORF. Die beiden Springer waren in Wels gestartet und stürzten gegen 17.30 Uhr in der Nähe eines Gartencenters ab. Zur Unfallursache gab es zunächst keine Informationen.

RND/dpa