Langenhagen

Die Feuerwehr im niedersächsischen Langenhagen hat mit einer ungewöhnlichen Aktion eine Katze aus einem Rohr retten können. Das berichtet die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (HAZ).

Nach Angaben der Feuerwehr waren die Ehrenamtlichen von Firmenmitarbeitern angesprochen worden. Sie hatten in ihren Räumen das Mauzen einer Katze in einer Trafostation bemerkt.

Die Feuerwehr untersuchte daraufhin diverse Rohre – die Katze allerdings verstummte und konnte von den Feuerwehrleuten nicht mehr gefunden werden.

Letzte Rettung: Ein Youtube-Video

Doch dann griffen die Feuerwehrleute zu einem ungewöhnlichen Mittel: Sie spielten in den Räumen ein Youtube-Video ab, auf dem das Miauen einer Katze zu hören war. Plötzlich meldete sich dann auch das in Not geratene Tier wieder: Das erwidernde Mauzen sei kaum zu überhören gewesen, heißt es.

Die Feuerwehrleute handelten schnell: Sie ließen eine Leine in das Leerrohr hinab und positionierten eine Dose Katzenfutter sowie eine Wildkamera an dessen Ende. Mit Erfolg: Dem Tier gelang es, an der Leine hochzuklettern. Am nächsten Tag war das Katzenfutter aufgefressen und die Katze eindeutig auf den Kameraaufnahmen zu sehen.

Lesen Sie auch: Wohnen mit Haustieren: Kratzer im Boden muss man aushalten

RND/msc