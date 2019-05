Offenbach

Nach den tödlichen Schüssen auf eine 44-jährige Frau in Offenbach sucht die Polizei nach dem 42 Jahre alten Mohammed Soultana, der derzeit keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Den Fahndungsaufruf veröffentlichen Polizei Südosthessen und Staatsanwaltschaft Offenbach.

Am Donnerstag, 9. Mai, wurde die in Frankfurt lebende Frau gegen 19 Uhr in der Offenbacher Innenstadt in ihrem Porsche erschossen. Sie hatte am Straßenrand in ihrem Wagen auf ihren Sohn gewartet, den sie vom Sportunterricht abholen wollte.

Tatverdächtiger stammt aus dem Umfeld der Frau

Der Tatverdächtige stammt aus dem unmittelbaren Umfeld der Frau, früheren Meldungen zufolge handelt es sich um einen Bekannten der Schwester der Toten. Soweit den Ermittlern bislang bekannt ist, soll es vor der Tat einen heftigen Streit zwischen dem Verdächtigen und der 44-Jährigen gegeben haben.

Die Hintergründe sind noch unklar. Die Beamten gehen davon aus, dass der Verdächtige ahnte, wo er sein Opfer antreffen würde und gezielt mit einem geliehenen Wagen in die Luisenstraße gefahren ist.

Seine Spur verliert sich in Belgien

Der Verdächtige flüchtete am Donnerstagabend nach Belgien, dort verliert sich seine Spur. Mohammed Soultana ist mit 1,98 Meter auffallend groß, hat eine sportlich-muskulöse Figur, dunkel gelocktes, kurzes Haar und grüne Augen.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass er die Tatwaffe noch bei sich trägt. Zeugen sollten daher nicht an ihn herantreten, sondern sofort die Polizei über den Notruf 110 verständigen. Für sachdienliche Hinweise hat die Staatsanwaltschaft 3000 Euro ausgelobt.

Von RND/msk