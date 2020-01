Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Hamburg-Farmsen

Hamburg

Eine 77-jährige Frau ist am Sonntagabend bei einem Wohnungsbrand im Hamburger Stadtteil Farmsen ums Leben gekommen. Das Feuer war gegen 21.40 Uhr aus zunächst ungeklärten Gründen in dem Mehrfamilienhaus in der Ebeersreye ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Anwohner hatten den Notruf gewählt und mitgeteilt, dass es einen Knall gegeben haben soll, dann stieg den Angaben zufolge Rauch aus der Wohnung auf. Weitere Meldungen ergaben, dass im zweiten Obergeschoss eine Frau auf einem Balkon stehe und um Hilfe rufe. Offenbar war der Fluchtweg durch den Treppenraum durch eine starke Rauchentwicklung abgeschnitten.

Eingeschlossene Personen in den Wohnungen betreut

Die Einsatzkräfte stellten fest, dass eine Wohnung im ersten Obergeschoss in voller Ausdehnung brannte, der gesamte Treppenraum massiv verraucht war und mehrere Personen sich noch in ihren Wohnungen oder auf dem Balkon befanden. Der Einsatzleiter erhöhte das Alarmstichwort und forderte dadurch weitere Einsatzkräfte nach.

„Die eingeschlossenen Personen wurden teilweise in ihren Wohnungen durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamburg unter umluftunabhängigem Atemschutz betreut, da eine Rettung durch den Treppenraum oder über eine Drehleiter zu diesem Zeitpunkt nicht möglich war“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Leiche auf Balkon im ersten Stock gefunden

Die Brandbekämpfung in der brennenden Wohnung im ersten Stock erfolgte demnach mit zwei C-Rohren durch jeweils einen Trupp unter Atemschutz. Im Rahmen der Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte auf dem Balkon der Brandwohnung eine weibliche Person mit sicheren Todeszeichen. Ihr konnte nicht mehr geholfen werden.

Das Gebäude wurde evakuiert, 30 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. „Alle Personen wurden unverletzt im Großraumrettungswagen betreut“, so der Sprecher. „Das gesamte Gebäude sowie diverse Wohnungen wurden kontrolliert, belüftet und im Anschluss zur Ursachenermittlung an die Polizei übergeben.“

Im Einsatz waren zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, zwei Freiwillige Feuerwehren, ein B-Dienst, ein Bereichsführer der Freiwilligen Feuerwehr, ein Umweltdienst, ein Großraumrettungswagen, drei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Pressesprecher. Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte vor Ort.

