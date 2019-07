Aachen

Und dann gab es noch eine ältere Wohnungsmieterin in der Aachener Innenstadt, die in der Nacht die Polizei gerufen hatte, weil sie fremde Stimmen in ihrer Wohnung hörte - so beginnt eine Pressemitteilung der Polizei aus Aachen. Die Senioren vermutete den Angaben zufolge Einbrecher. Allerdings konnten die Beamten schnell Entwarnung geben: Die Dame hatte vergessen, im Wohnzimmer das TV-Gerät auszuschalten. “Die Beamten beruhigten und spendeten Trost. Kann passieren”, heißt es in der Mitteilung weiter.

RND/seb