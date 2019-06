Lissabon

RTL-Moderatorin Frauke Ludowig ist am Dienstag in Portugal Opfer eines Diebes worden. Wie sie in einer Videobotschaft bei RTL berichtet, sei ihr beim Abendessen mit ihrem Team das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen worden.

„Ich ärgere mich echt. Ich hätte gedacht, mir passiert das nie“, sagte Ludowig. Eigentlich hätte sie aufgepasst und die Handtasche extra direkt an ihr Bein gestellt und den Reißverschluss zu gehabt. Der Dieb muss laut Ludowig in dem Moment zugeschlagen haben, als das Essen kam. „Man guckt sich das an, redet miteinander, die Gedanken sind woanders“, sagte sie.

Frauke Ludowig: Schafft sie es rechtzeitig zu Let’s Dance nach Deutschland?

Bemerkt hatte die Moderatorin den Verlust erst, als sie die Restaurant-Rechnung bezahlen wollte und ihr Geld samt aller Kreditkarten fehlte. Auch ihre Ausweisdokumente waren weg. Glück im Unglück: Der Dieb hatte es nicht geschafft, Geld von der Kreditkarte abzuheben.

Im Deutschen Konsulat bekam Ludowig eine vorläufige Ausreisegenehmigung. Doch ob sie es bis Freitagabend pünktlich zurück nach Deutschland schafft, um ihre Sendung „Exclusiv Spezial“ nach dem Halbfinale der Tanzshow „Let’s Dance“ zu moderieren, ist ungewiss.

Oliver Pocher als Ersatzmoderator

Im Notfall muss Comedian Oliver Pocher alleine moderieren. Er hatte am Donnerstag sein Kommen angekündigt und wollte sich sogar verkleiden.

Von RND