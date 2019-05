Hannover

Der Frühling in Deutschland war bisher eine einzige Enttäuschung. Zumindest für diejenigen, die es warm und trocken lieben. Vor allem der Monat Mai dürfte deutlich zu kühl und zu feucht ausfallen.

Daran ändert auch der bevorstehende Wetterumschwung nichts mehr. Immerhin wird es bereits zum Feiertag am Donnerstag in weiten Teilen Deutschlands deutlich angenehmer.

Ab Freitag startet der Frühsommer dann endgültig durch, es werden bis zu 26 Grad erwartet. Einzig an der Küste kann es noch Regen geben, ansonsten soll es trocken, sonnig und warm werden.

Hitze an Pfingsten?

Damit jedoch nicht genug. Am Wochenende können sich viele Regionen in Deutschland auf Freibad-Wetter freuen. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag werden 26 bis 29 Grad erwartet. Selbst die 30-Grad-Marke ist laut den Meteorologen von Wetterkontor nicht gänzlich auszuschließen.

Im Laufe des Montags legt der Sommer dann eine kurze Pause ein, nach einem schwülwarmen Auftakt stehen stärkere Schauer und Gewitter, die eine leichte Abkühlung für die Mitte der Woche mit sich bringen.

Für Pfingsten macht Dieter Hackenthal von Wetterkontor dann aber Hoffnung auf richtig heiße Tage mit Temperaturen von 30 Grad und mehr. Zumindest wenn es nach dem amerikanischen Wettervorhersagemodell GFS geht. „Wir müssen damit noch ein bisschen vorsichtig sein, aber diese Temperaturen sind durchaus realistisch“, sagt Dieter Hackenthal.

