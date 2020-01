Friseurkette Klinck aus Kiel erfolgreich saniert: 66 Salons bleiben

Kiel

Die insolvente Friseurkette Klinck kann mit 66 Salons und 530 Arbeitsplätzen weiterbetrieben werden. Das teilte Insolvenzverwalter Jens-Sören Schröder am Donnerstag mit. Die Gläubiger hätten dem Insolvenzplan am Vortag zugestimmt. Das Amtsgericht Kiel bestätigte den Plan, wie Schröder und eine Gerichtssprecherin angaben.

Die Friseurkette hatte Ende November 2018 mit damals 95 Salons und knapp 750 Mitarbeitern in sieben Bundesländern vor allem in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern wegen drohender Zahlungsunfähigkeit die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt. Hintergrund waren Liquiditätsengpässe wegen Umsatzrückgängen in den Jahren 2017 und 2018.

Friseurkette bleibt in Familienhand

Nunmehr bleibe das Unternehmen auch in dritter Generation in Händen der Familie Klinck, erklärte der Insolvenzverwalter. Im Zuge des im Februar 2019 eröffneten Insolvenzverfahrens seien die etwa 30 Prozent nicht rentablen Salons geschlossen und die Verwaltungskosten deutlich reduziert worden.

