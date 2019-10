Kitzbühel

Nach dem Verbrechen mit fünf Toten in Kitzbühel ist das letzte Opfer identifiziert. Es handle sich um einen 24-jährigen Mann, der beim Kitzbüheler Eishockeyteam als Torwart unter Vertrag stand, sagte der Chef des Landeskriminalamts Walter Pupp zur österreichischen Nachrichtenagentur APA.

Der Zweitliga-Club selbst drückte seine Bestürzung auf der Homepage des Vereins aus. Der 24-jährige sei geschätzt und beliebt gewesen. Am Vorabend der Tat sei er bei einem Spiel aufgrund seiner hervorragenden Leistung zum "Man of the Match" gewählt worden, hieß es.

Auf seiner Facebook-Seite meldete der Verein am Montag: "Liebe Adler-Familie, in tiefer Trauer müssen wir euch mitteilen, dass unser Torhüter einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, allen Angehörigen und Freunden. Unsere Gedanken sind auch bei den vier weiteren Opfern dieser Tragödie, darunter treue Fans des EC Kitzbühel ."

Liebe Adler-Familie! In tiefer Trauer müssen wir euch mitteilen, dass unser Torhüter Florian Janny Sonntagfrüh einem... Gepostet von EC Die Adler Kitzbühel am Montag, 7. Oktober 2019

"Die Kitzbüheler Eishockeyfamilie steht still"

Auf seiner Website teilte der Verein mit, der junge Mann sei erst in diesem Jahr zu den Adlern gestoßen. „Aufgrund dieser unfassbar schrecklichen Tragödie, die einen sprachlos macht, steht die Zeit in der Kitzbüheler Eishockeyfamilie momentan still. In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei den Opfern und deren Angehörigen, im Besonderen natürlich bei Florian und seinen Familienangehörigen“, sagt Präsident Volker Zeh.

Ein 25-jähriger Österreicher hatte am Sonntag gestanden, aus Eifersucht seine 19-jährige Ex-Freundin, deren Eltern, ihren Bruder und den neuen Freund - den jetzt identifizierten Eishockeyspieler - erschossen zu haben. Der Nobelort in Tirol wollte im Laufe des Tages entscheiden, wie er auf die in der Region beispiellose Tat reagiert.

Fünf Tote in Kitzbühel: Mann tötet Ex-Freundin und ihre Familie

Lesen Sie auch: Kitzbüheler Bürgermeister: “Schockiert und in tiefer Trauer”

RND/dpa/msc