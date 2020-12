Lübeck/Hamberge

Vor allem die Augen eines Kinder brachten die fantasievoll illuminierten Schlepper mit Weihnachtsbaum und fliegendem Rentier am Montagabend zum Leuchten: die von Neele Ewald (7) aus Hamberge im Kreis Stormarn ( Schleswig-Holstein). Nach ihrem Vater, ihrem Bruder und ihrer Mutter ist auch sie an Krebs erkrankt. Nach einer ausgiebigen Runde vor ihrem Haus knatterten die Trecker weiter zum Holstentor und drehten zum Abschluss noch ein paar Runden über den Lindenteller.

Bereits am Sonntag hatte der Hamberger Landwirt André Fennert einen ersten Trecker-Korso zum Kinderkrebszentrum im Universitätsklinikum Eppendorf organisiert, um den Kindern dort eine Freude zu bereiten und nebenbei auch noch Sach- und Geldspenden abzugeben. „Das ging unter die Haut“, erzählt er. 25 Trecker-Fahrer aus Stormarn und dem Herzogtum Lauenburg hatten bei der Aktion mitgemacht und dafür teilweise tagelang in der Garage gestanden haben, um die Trecker mit Lichterketten und LED-Schläuchen zu einem Hingucker zu machen.

13 Treckerfahrer aus Stormarn und dem Herzogtum Lauenburg sorgten für ein Leuchten am Lübecker Holstentor. Quelle: Wolfgang Maxwitat

13 Treckerfahrer aus Stormarn und dem Herzogtum Lauenburg

„So einfach ist das nämlich nicht gemacht. Wir mussten Stromumwandler setzen, damit alles richtig leuchten konnte. Der Kollege mit dem fliegenden Rentier hat zehn Tage für den Umbau benötigt“, erklärt André Fennert, der mit zu den Organisatoren des Korsos gehört, der normalerweise für die Belange der Landwirte für Aufmerksamkeit sorgt. „Wir Landwirte haben alle Geldsorgen. Die aber kann man lösen. Dass aber nicht genug Geld für die Behandlung krebskranker Kinder da ist, das darf nicht sein“, sagt Fennert.

„Am Sonntag und auch am Montagabend jedoch wollten wir nur die Augen von kranken Kindern zum Leuchten bringen“, erzählt der Landwirt. Eigentlich hatten die Treckerfahrer geplant, nach der Fahrt zum UKE weiter nach Hamberge zu fahren, um die an einem unheilbaren Hirntumor leidende Neele Ewald zu überraschen. „Aber das wurde zu spät, wir waren erst gegen 22 Uhr in Hamberge. Deshalb haben wir uns Montag erneut getroffen. Immerhin 13 Treckerfahrer haben mitgemacht.“

Was für eine Überraschung für Neele Ewald: 13 beleuchtete Trecker kamen zu ihr nach Hause, um ihre Augen zum Leuchten zu bringen. Quelle: privat

Kranke Neele freute sich über den unerwarteten Besuch

Die Überraschung ist den Landwirten geglückt. In eine dicke Decke gehüllt saß Neele Ewald, die gerade die letzten von 31 Bestrahlungen hinter sich gebracht hat, am Montag vor dem Haus und freute sich über den ungewöhnlichen Anblick, als die hell erleuchteten Trecker samt Weihnachtsbaum und Rentier vor ihrer Nase hin und her fuhren. „Das Schicksal dieser Familie geht uns allen sehr nahe. Wir wollten die Augen der Lütten zum leuchten bringen. Das haben wir geschafft“, freut sich der Landwirt, der seinen Einsatz für krebskranke Kinder fortführen möchte.

Bei dem Besuch in Hamberge aber ist es am Montag nicht geblieben. Von dort aus machten sich die Treckerfahrer auf nach Lübeck zum Holstentor und drehten zum Abschluss noch ein paar Runden über den Lindenteller. Sogar die Polizei hatte der Hamberger Landwirt über die Aktion informiert. Fennert: „Wir wollten einfach ein bisschen Licht ins dunkle Lübeck bringen.“

