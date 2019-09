Penzberg

In Penzberg ist der Fahrer eines E-Bikes ums Leben gekommen, nachdem er mit seinem Rad gestürzt und mit dem Kopf auf den Bordstein audgeschlagen war. Der 67 Jahre alte Mann trug zwar einen Helm, vermutlich wegen einer Vorerkrankung überlebte er den Unfall aber nicht, berichtete die Polizei in der bayerischen Stadt. Zwar hätten Ersthelfer am Unfallort noch versucht, ihn zu reanimieren, doch überlebte der Mann nicht.

In ihrer Mitteilung gehen die Beamten hart mit Schaulustigen ins Gericht. Zwei Passanten hätten die Arbeit der Ersthelfer erheblich behindert - zwei Zeugen des Unfalls hätten die Gaffer abhalten müssen, zitiert der "Merkur" aus der Pressemitteilung. "Sie wollten nah dran sein, um alles sehen zu können.“ Schließlich bauten die Retter auch einen Sichtschutz auf.

„Entschuldigen kann man einen solchen Umstand nicht“, schreibt die Polizei. Die Gaffer hätten mit erheblichen Strafen zu rechnen, falls ihre Personalien bekannt würden. Die Polizei verfolge diese Vergehen außerordentlich.

