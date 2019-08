Ellrich

Ein 14-Jähriger hat in Ellrich ( Landkreis Nordhausen in Thüringen) unter Alkoholeinfluss eine Fahrt mit dem Auto seiner Eltern unternommen. Laut einer Polizeisprecherin wurden die Beamten am Montagabend von Zeugen darüber informiert, dass der Jugendliche gegen eine Grundstücksmauer und zwei Verkehrsschilder gefahren sei. Dabei wurde das Auto beschädigt. Öl sei ausgetreten, mehrere Fahrzeugteile seien auf die Straße gefallen.

Der 14-Jährige setzte die Fahrt noch einige Meter fort, bis das Auto zum Stillstand kam. Die Beamten stellten bei ihm einen Atemalkoholwert von 0,9 Promille fest. Gegen ihn werde nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen Fahrens ohne Führerschein ermittelt, hieß es.

RND/dpa